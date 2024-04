Fundação de Brusque convoca população para a Conferência Municipal de Cultura

A Fundação Cultural de Brusque está convocando a população para participar da 6ª edição da Conferência Municipal de Cultura e discutir o papel do segmento para o desenvolvimento da cidade, além de definir as diretrizes para o futuro da política cultural local. O evento acontecerá entre os dias 6 e 9 de maio.

A conferência terá o tema “Direitos Culturais e Desenvolvimento Sustentável”. Os interessados, podem se inscrever no site da fundação (fcbrusque.sc.gov.br) para garantir sua participação gratuita no encontro.

O evento será dividido em diferentes etapas, começando com encontros territoriais no dia 6 de maio na Unifebe, Cei Hilda Anna Eccel e no Museu de Azambuja. As reuniões setoriais acontecerão nos dias 7 e 8 na sede da Fundação Cultural de Brusque. Já no dia 9 será realizada a Conferência Municipal de Cultura.

Para Igor Alves Balbinot, Diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, a conferência é uma oportunidade crucial para a comunidade expressar suas opiniões e contribuições para a elaboração do Plano Municipal de Cultura.

Segundo Álisson Sousa Castro, presidente da Comissão Organizadora, a expectativa é que o Plano Municipal de Cultura permita a continuidade das políticas públicas na área da cultura com acompanhamento dos indicadores pela sociedade.

“Agora, a população terá respaldo legal para cobrar a implementação do que foi proposto no plano, com estratégias, objetivos, metas, ações, prazos, responsáveis e indicadores claramente definidos e sempre atualizados. Tivemos um plano municipal de cultura entre 2011 e 2021, mas ele acabou engavetado e a cada troca de gestão cada gestor inventava coisa nova ou acabava com o que o outro tinha feito. Agora, os gestores terão de cumprir o plano, mesmo porque o plano não é de partido e nem de grupo político, ele é da população e para a população, por isso a importância do maior número de pessoas participarem”, finalizou.

