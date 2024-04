Suspeito de cometer homicídio de jovem é preso em Joinville

A Polícia Militar (PM) prendeu o suspeito de cometer o homicídio contra um jovem, de 21 anos, na noite desta quarta-feira, 24, no bairro Jardim Sofia.

Além da morte do jovem, um adolescente foi atingido e encaminhado ao hospital. Segundo a PM, os homens envolvidos no crime teriam entrado em uma casa na rua Eunaldo Verdi cerca de 15 minutos depois do homicídio.

Conforme a PM, um deles saiu de carro de aplicativo durante a madrugada e o outro ficou no local. Quando a guarnição chegou no local, o homem, de 23 anos, recebeu os policiais, que perceberam nervosismo.

A PM fez buscas na casa e encontrou a pistola Jerico 9 mm, semelhante à utilizada no homicídio. O suspeito, a arma e o celular dele foram levados para a Delegacia de Homicídios.

O jovem era natural de São Paulo, já o adolescente é natural do Maranhão. A identidade das vítimas não foi divulgada.

Leia também:

1. Conheça Klauss, o novo cão-guia do brusquense Sidnei Pavesi

2. Sine de Brusque realiza processo seletivo para vagas em empresa nesta quinta-feira

3. Meteorologista prevê quando frio deve chegar a Brusque

4. VÍDEO – Jovem é morto e adolescente fica ferido em tiroteio em Joinville

5. LISTA – Os jogadores ex-Brusque que estão na Série B do Brasileiro 2024

Assista agora mesmo!

Vidas salvas e perdidas: enfermeira do Samu relata momentos difíceis na pandemia de Covid-19: