Campeonato de Futebol Amador de Brusque começa neste sábado

A bola rola para o Campeonato de Futebol Amador de Brusque a partir deste sábado, 9, com duas partidas às 15h15: América x Orlando, o jogo de abertura; e Mecânica do Japa x Sem Futuro. Em 2024, a competição conta com 11 clubes, divididos em dois grupos. Há mudanças na fórmula de disputa em relação ao ano passado.

Em termos de equipes, uma das principais novidades desta edição é o Santos Dumont. Após conquistar o título em 2023 no Vidraçaria Azaléia, em combinado com o América, o clube volta a competir “solo”, no ano em que completa 60 anos.

“A gente sempre teve equipes competitivas, mantendo nossa tradição, chegando nas fases decisivas. Fizemos uma parceria junto às Lojas Simon para montar uma equipe forte”comenta o diretor esportivo Andreone Reis.

Destaque para três jogadores que já atuaram profissionalmente. Dois fizeram história pelo Brusque: o zagueiro Cleyton e o volante Mineiro. Outro é o meio-campista Eder Tormena, que teve o auge de sua carreira na primeira divisão da Bélgica, e que nos últimos anos joga futsal e futebol nas competições de Guabiruba. O goleiro Eduardo Jacobi, que esteve na base do Brusque nos últimos anos, também está inscrito.

Já sem a união com o Santos Dumont, o América é quem mantém a base campeã do último ano e figura novamente entre os favoritos. Também foi campeão em 2022. Estão inscritos jogadores como Godo Westarb, craque do Olaria no Amador de Guabiruba, e o goleiro Leonardo Hang, filho de Luciano Hang.

Embora tenha perdido jogadores como o zagueiro Cleyton, a base ainda é de jogadores que tiveram carreiras profissionais, sejam elas mais longas ou mais curtas. Constam no elenco o goleiro Nathan Horner (ex-Renaux); volante Valkenedy (ex-Brusque); o zagueiro Carlinho Rech (ex-Brusque e Remo); o meia e lateral Thiago Cristian (ex-Brusque, Carlos Renaux e Metropolitano); os meias Rafael Claudino (ex-América-RN e Sousa-PB) e Ijuí (ex-Blumenau e Lajeadense-RS); e os atacantes Siri (ex-Carlos Renaux) e Marcelo Quilder (ex-Brusque, Inter de Lages e Hercílio Luz), artilheiro de 2023.

Atual vice-campeã, a Abresc mantém sua base tradicional, mas tem também algumas baixas, incluindo o veterano lateral-esquerdo Jefinho. “Sempre tentamos fazer um time competitivo na medida do possível. Todo ano o que a gente faz é tentar chegar nas finais”, resume um dos dirigentes da equipe, Jonata Kuhnen.

Fórmula de disputa

A competição terá dois grupos de seis equipes cada, com as partidas ocorrendo dentro do grupo. Ou seja, é diferente das edições mais recentes, quando a primeira fase tinha confronto entre Grupos A e B.

As quatro melhores equipes de cada grupo se classificam às quartas de final (1ºA x 4ºB, 2ºA x 3ºB, 1ºB x 4ºA, 2ºB x 3ºA), que serão disputadas em ida e volta, assim como as semifinais. Em 2023, estas fases tiveram confrontos em jogos únicos. A final segue tradicionalmente em jogo único. Em caso de empate no mata-mata, haverá disputa de pênaltis.

Grupo A

Abresc/JK Motos

Mecânica do Japa

Limeira Baixa

Sem Futuro/Ponta Russa

Nova União

Grupo B

Vidraçaria Azaléia/América

Orlando

Resenha FP

Santos Dumont/Lojas Simon

Vila Nova

Sete de Setembro

1ª rodada

Sábado, 09/03

Grupo A

15h15 – Mecânica do Japa x Sem Futuro

Estádio Orlando Westarb (Olaria), Guabiruba Sul

Grupo B

15h15 – Vidraçaria Azaléia x Orlando

Estádio Maria Steffen, Steffen (América)

Domingo, 10/03

Grupo A

09h45 – Limeira Baixa x Abresc

Estádio Orlando Westarb (Olaria), Guabiruba Sul

Grupo B

15h15 – Resenha x Vila Nova

Estádio Vicente Bissoni (Cedrense), Dom Joaquim

15h15 – Sete de Setembro x Santos Dumont

Estadio Reinoldo Verwiebe, Zantão

