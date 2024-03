A cada novo chamado do 188, o voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV) de Brusque não sabe qual história será relatada, qual desabafo será feito, qual segredo será revelado e se lágrimas serão derramadas. No entanto, de acordo com a voluntária Darci Mari de Simas, de 61 anos, o objetivo do serviço é acolher quem está do outro lado da linha. “Nós não salvamos a vida de ninguém, é a pessoa que liga para nós que salva a própria vida”, inicia.

Nenhum atendimento pode ser relatado para a reportagem, por conta do sigilo das ligações. Porém, Mari explica que são atendidas quaisquer pessoas: as que queiram só desabafar, as que estejam pensando em suicídio e até mesmo em um suicídio em eminência.

A voluntária ressalta que o CVV segue a linha do psicólogo Carl Rogers (1902 – 1987), a Abordagem Centrada na Pessoa. “Aqueles que ligam para desabafar, muitas vezes chegam com necessidade de se esvaziar. Nosso trabalho é acolher amorosamente, sem julgamentos, sem críticas, para ajudar esta pessoa a se esvaziar, para então conseguir encontrar um caminho a seguir”, explica.

Ao atender uma ligação de um suicídio em eminência, Mari diz que o voluntário costuma perguntar se a pessoa quer ajuda. Caso queira, são dadas orientações e informações importantes, como o número do Samu, o 192. Após isso, ao desligar, o voluntário precisa confiar que a pessoa ligará para o socorro em seguida.

“Se a pessoa quiser apenas uma companhia, começo o atendimento e, após fazer o esvaziamento, muitas pessoas percebem sozinhas novas formas de pensar sobre a situação. ‘Pensando bem, eu não quero mais morrer’, dizem. Aí, a pessoa pede a ajuda, não sabemos se ainda dá tempo, mas fazemos o máximo para ajudá-la”, continua.

Mari explica que, ao “esvaziar”, pode ocorrer uma “atualização” do pensamento. Ou seja, a pessoa vislumbra sozinha uma solução para as dificuldades.

Entretanto, muitas ligações apenas silenciam. Nestes casos, a voluntária não sabe dizer o que aconteceu. “Pode ter caído a ligação, a pessoa pode ter falecido ou desmaiado. Eu não fico matutando isso, pois tenho que, em 30 segundos, atender o telefone novamente. Mas, normalmente, eu deslogo, respiro e tomo uma água, um chá ou café. Então, 5 minutos depois volto e sigo com os atendimentos”, diz.

Na sala do CVV, há um cartaz com um grande prego de metal: “pendure aqui os teus preconceitos, inseguranças, rancores, manias e vícios”. O símbolo ajuda o voluntário a lembrar a filosofia do trabalho.

Apesar de ser um exercício de empatia, o prego também ajuda os voluntários a lidarem com atendimentos desafiadores. Mari destina a ele todo o peso dos atendimentos mais difíceis.

“Penduro tudo no prego e não levo nada para casa. Volto para casa, pensando nas coisas boas que aconteceram. Se os voluntários saírem dos atendimentos e levarem tudo com eles, acabarão perdendo a disponibilidade. Precisamos estar bem, para acolher o outro”, completa.

Natural de Itajaí, Mari mora em Brusque há mais de 30 anos. Ela, que é professora de história aposentada, entrou no CVV em abril de 2018.

Ao avaliar os atendimentos, a voluntária sente que faz a diferença na vida de muitos que ligam ao 188. Contudo, ela observa que o CVV também fez diferença na vida dela.

“Desde que entrei no voluntariado, comecei a estender o meu jeito de ser aqui, na sala de atendimento, para lá fora. Comecei a estender, aos poucos, essa filosofia na minha vida, para eu ser congruente. É uma luta, mas trabalho todos os dias e dou passinhos. Eu me sinto, hoje, uma pessoa melhor, mas quero ser uma pessoa melhor ainda”, finaliza.

Quem quiser se tornar voluntário do CVV, pode acessar o site cvv.org.br e clicar em “Seja voluntário”.

O CVV oferece suporte e apoio emocional para todos que precisam desabafar. Você pode entrar em contato ligando gratuitamente para 188, disponível 24 horas, ou acessando o site cvv.org.br/chat, nos seguintes horários: no domingo, das 17h à 1h; de segunda a quinta-feira, das 9h à 1h; sexta-feira, das 15h às 23h; e sábado, das 16h à 1h.

