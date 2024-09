Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba começa com 22 gols

O Campeonato de Futsal de Guabiruba começou neste domingo, 1º, com quatro partidas e três goleadas. O jogo com placar mais equilibrado foi realizados durante a manhã, com o 10 de Junho vencendo o Olaria por 2 a 1 fora de casa. João Paulo e Túlio marcaram os gols do time auriverde, enquanto a equipe do bairro Guabiruba Sul balançou as redes com Gabrielzinho.

O placar foi aberto aos 29 minutos do primeiro tempo, com João Paulo, de pênalti. O goleiro Jelson ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Três minutos depois, foi o Olaria quem teve pênalti a favor, e Gabrielzinho deixou tudo igual. Aos 22 da segunda etapa, Túlio escapou sozinho com Jelson e finalizou na saída do goleiro para dar a vitória ao 10 de Junho.

O placar mais elástico da rodada ficou por conta do São Pedro, vencendo o River/Poço Central por 8 a 1.

Olaria 1×2 10 de Junho

Cruzeiro 4×1 Samaritanos

River/Poço Central 1×8 São Pedro

Lageadense 1×4 Continental

2ª rodada

Domingo, 08/09

9h15 – Samaritanos x 10 de Junho

Estádio Orlando Westarb (Olaria), Guabiruba Sul

9h15 – Cruzeiro x Olaria

Estádio João Koehler (Cruzeiro), Aymoré



14h45 – Lageadense x River/Poço Central

Estádio Reinaldo Batschauer (Lageadense), Lageado Baixo



14h45 – Continental x São Pedro

Estádio João Koehler (Cruzeiro), Aymoré

