4ª Temperô na Praça acontece neste fim de semana; confira estabelecimentos confirmados

No próximo sábado e domingo, 7 e 8, acontece a 4ª edição do Temperô na Praça. O evento, que será realizado das 10h às 22h, na praça Sesquicentenário, tem a confirmação de 18 estabelecimentos que fazem parte do Núcleo de Gastronomia (Garni), da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr).

Entre os estabelecimentos, estão: Best Burger, Deck 09, Amigos.com, Sassipan, Hidogz, Koda Kebaberia, Batata Bistrô, Nande na Cozinha, Doss, Upper Burger, Cozinha Modelo (Quirino), LS Drinks, 60 sabores Sorvetes, Zehn Bier, Cequatro Cervejaria, Agnus Cervejaria, Cervejaria Brusque e Kienze Cervejaria.

No local será montada uma estrutura para alimentação, bebida, além de mesas, área coberta, espaço pet e espaço kids, com brinquedos infláveis e trenzinho.

Nos dois dias de Temperô na Praça, nos horários de almoço e durante a noite, haverá música ao vivo, com Rogerinho Las Flores, Nino Acústico e Pagode do Gilmar Aleor.

A coordenadora do Núcleo, Indjanara Hochsprung, ressaltou que o objetivo do evento é proporcionar um ambiente gastronômico familiar para a população. “É com grande satisfação que o Núcleo realiza o 4º Temperô na Praça. O evento tem sido um grande sucesso e muito elogiado. Nosso objetivo é proporcionar a todos um ambiente com boa gastronomia e música, onde a família e os amigos possam se encontrar e desfrutar”, afirmou.

Apoiam o evento, além da Acibr, Vicente Só, Cuentos del Fuego, Grupo DKZ, Uvel Veiculos e Ninos Pet.

