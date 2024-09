Na seleção estadual, brusquense é campeão Sul-Brasileiro Sub-13 de basquete

O ala brusquense Leonardo de Amorim Knabben foi campeão Sul-Brasileiro Sub-13 de basquete neste sábado, 31, com a seleção de Santa Catarina. A equipe venceu todas suas três partidas, contra Paraná, Rio Grande do Sul e o selecionado convidado de Misiones, da Argentina. A competição foi realizada de 29 a 31 de agosto em Toledo (PR).

O título foi decidido na terceira rodada, com a vitória por 61 a 44 sobre o Rio Grande do Sul. Knabben é atleta da Sociedade Esportiva e Recreativa (SER) Brusque. A Seleção Catarinense Sub-13 é treinada pelo técnico do time brusquense, Daniel de Paula.

A SER Brusque também teve o armador Artur do Rio Apa Dias, vice-campeão Sub-15 por Santa Catarina. O campeonato também foi realizado em Toledo.

1ª rodada – 29/08

Santa Catarina 73 X 49 Paraná

Rio Grande do Sul 70 X 44 Misiones

2ª rodada – 30/08

Santa Catarina 103 X 48 Misiones

Rio Grande do Sul 46 X 34 Paraná

3ª rodada – 31/08

Paraná 81 X 58 Misiones

Santa Catarina 61 X 44 Rio Grande do Sul

