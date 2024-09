Quarteto sertanejo Traia Véia fará show em Brusque em setembro; confira como garantir ingressos

O grupo sertanejo Traia Véia irá fazer um show em Brusque no dia 20 de setembro. O evento será no pátio da Fenajeep, às 00h. Antes do grupo, o DJ Norton irá se apresentar, às 20h, e Erimar Netto, às 21h.

É possível comprar ingressos pelo site Barbieri Shows e Eventos. O primeiro lote da pista está no valor de R$ 60. Além disso, há diversos tipos de camarotes e mesas.

O grupo

Edu Araújo, Dario Rodrigues, Vini Gouvea e Pedro Cordeiro começaram a trabalhar juntos em 2022, em um projeto de modão e perceberam que a combinação de suas vozes, com suas particularidades, tinha um diferencial que podia ser explorado. Foi assim que decidiram continuar a trajetória juntos e testar a aceitação do público.

Após alguns vídeos gravados para o YouTube, o Traia Veia chamou a atenção do público e de empresários do ramo.

Foi então que Marco Aurélio e Rodrigo, os atuais empresários da banda, viram o potencial deles e os convidaram para crescerem juntos. Com isso, a banda ganhou novo gás e, em 2023, gravou seu primeiro DVD em Goiânia.

No Spotify, o grupo acumula mais de oito milhões de ouvintes mensais.

