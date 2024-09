VÍDEO – Sargento da Polícia Militar é morto durante abordagem em Criciúma

Na manhã desta terça-feira, 3, um sargento da Polícia Militar de Criciúma foi morto a tiros com a própria arma, dentro da viatura, durante uma abordagem de rotina. A Polícia Militar e Civil divulgaram a identidade do policial, que era Davi Appel da Silva, de 37 anos.

A Polícia Civil de Santa Catarina, através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma, comunicou que o suspeito foi preso em flagrante. A polícia está apurando os fatos. O autor do crime não foi identificado.

O caso aconteceu por volta das 11h45, na rua Tuiuti, no centro de Criciúma, durante uma abordagem de rotina. A câmera de segurança de um prédio gravou o momento do crime.

O policial estava estacionando a viatura para abordar um suspeito, quando o homem correu até o carro, pegou a arma do policial e disparou. Após os tiros, o autor do crime bateu com a arma na vítima. Não há mais informações sobre o caso, até o momento.

“Expressamos nossa solidariedade e sentidas condolências aos familiares, amigos e colegas de farda do policial, reconhecendo o imensurável sacrifício e dedicação deste herói em servir e proteger a sociedade. Sua coragem e comprometimento com o dever serão lembrados e honrados por todos nós”, escreveu a Polícia Militar em nota de pesar.

