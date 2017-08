Campeonato municipal de bocha sexteto feminina inicia em Guabiruba

Começou nesta quarta-feira, 16, o Campeonato Municipal de Bocha Sexteto Feminino de Guabiruba. Oito equipes, divididas em dois grupos, brigam pela taça. Os jogos são disputados em turno e returno.

Na primeira rodada, as equipes do São Pedro e São Luiz levaram a melhor ao vencerem em casa os times do Rancho 33 e Neu Automóveis, respectivamente. Quem também estreou com vitória foi a equipe do Olaria que venceu o Cruzeiro fora de casa. O único duelo da noite que não teve vencedor foi o confronto entre Imigrante e Dez de Junho, que acabou em 1 a 1.

Campeonato Municipal de Bocha Sexteto Feminina



1ª rodada (16/8)

Grupo A

Imigrante 1×1 Dez de Junho (Local: Sindicato dos Metalúrgicos)

São Luiz 2×0 Neu Automóveis (Cancha São Luiz)

Grupo B

Cruzeiro 0x2 Olaria (Cruzeiro)

São Pedro 2×0 Rancho 33 (Clube São Pedro)

2ª rodada (23/8)

Grupo A

Neu Automóveis x Imigrante (Local: Cancha Lageadense)

Dez de Junho x São Luiz (Clube Dez de Junho)

Grupo B

Olaria x São Pedro (Clube Olaria)

Rancho 33 x Cruzeiro (Cancha Rancha 33)