A apresentadora, e primeira-dama da Rede TV!, Daniela Albuquerque é a capa da revista J.P de agosto e conta um pouco da sua trajetória até os dias de hoje. Dani nasceu em Dourados, no interior do Mato Grosso do Sul, em uma casa que não tinha nem chuveiro, cresceu fazendo seus próprios brinquedos, e usando um único par de sapatos. Hoje, ela tem uma brinquedoteca para suas duas filhas, Alice e Antonella, e não tem a menor ideia de quantos Miu Miu, Prada e Christian Louboutin moram no seu closet.

São 13 anos de relacionamento com Amilcare, três de namoro e dez de casamento, e muitas críticas pela diferença de idade, “Sabe quantas vezes a gente dormiu separado? Se foram cinco foi muito!”.

Ela é divertida e autêntica. Não nega de onde veio nem fica vermelha ao dizer que “tudo o que reluz é ouro” e que é louca por joias e brilhos. Dani adora comprar. E diz “Parcelo mesmo. Para mim é de dez vezes pra cima”, brinca.

Dani começou como repórter, deu à cara a tapa entrando ao vivo ao cobrir um Carnaval e já está no quinto programa na TV. Ela diz que deita tranquila no travesseiro, porque acredita que tudo o que conquistou não teve a mão de Amilcare. E finaliza, brincando: “A mulher tem de ser inteligente. Quem manda na minha casa sou eu!”.