Candidato a prefeito em 2023, William Molina deixa presidência do MDB de Brusque

O ex-secretário de Fazenda William Molina comunicou à imprensa na noite deste domingo, 14, que deixa a presidência do MDB de Brusque. Ele enviou uma carta ao presidente estadual da sigla, o deputado federal Carlos Chiodini.

A saída da presidência se trata de uma decisão pessoal. Molina foi candidato a prefeito na eleição de 2023. Ele é aliado político do ex-prefeito Ari Vequi e assumiu o MDB local durante a gestão de Ari na prefeitura.

“Esta decisão foi tomada devido a uma nova oportunidade profissional que se alinha perfeitamente à minha formação em tecnologia e gestão, exigindo uma dedicação exclusiva que é incompatível com as responsabilidades e o comprometimento que a presidência do partido requer”, escreve na carta.

