Motoristas reclamam de semáforo de cruzamento no Centro de Brusque que não está funcionando

Alguns motoristas informaram ao jornal O Município que o semáforo do cruzamento da avenida Primeiro de Maio com a rodovia Antônio Heil (SC-486), no Centro de Brusque, não está funcionando na manhã desta segunda-feira, 15.

À reportagem, os motoristas contaram que o trânsito “ficou um caos”. As imagens foram registradas por volta das 8h.

Motivo

Questionada, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) informou que houve um problema técnico e o semáforo ficou intermitente. De acordo com a GTB, uma equipe foi deslocada para o local para realizar o reparo.

