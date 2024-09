Candidato a prefeito, Nene quer implantar rede de tratamento de esgoto em Botuverá

Nene (MDB) concorre ao cargo de prefeito de Botuverá pela coligação Botuverá no Rumo Certo, formada por MDB e PL. O candidato a vice de Nene é Alesc Venzon (PL).

O Município selecionou as propostas que efetivamente contém alguma ação a ser implementada, com base no plano de governo do candidato registrado junto ao TSE. Confira.

Economia, agricultura e produtos locais

– Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas entre agricultura e educação;

– Melhorias nas vias internas de acesso às propriedades com programa Estrada Boa;

– Capacitação aos produtores rurais e agricultores;

– Reativar o horto florestal;

– Reabrir a Casa Colonial;

– Melhorar as condições do secador de grãos;

– Melhorar a estrutura da patrulha agrícola, com uso de drones e manutenção de estradas de agricultores;

– Realizar castração de cachorros e gatos;

Assistência social e habitação

– Qualificar a oferta dos serviços socioassistenciais para a população;

– Criar possibilidade de acesso às comunidades mais afastadas com atendimento do Cras Itinerante;

– Ampliar as atividades dentro do Serviço de Convivência;

– Fortalecer e ampliar o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de “Família Acolhedora”;

– Oportunizar aos idosos espaço adequado no Serviço de Convivência, com ampliação de ações;

– Favorecer atividades semanais para as pessoas com deficiência;

– Ampliar o atendimento à domicílio às pessoas idosas e às pessoas com deficiência;

– Construção de quadra poliesportiva junto ao Centro de Convivência;

– Estruturação de planos habitacionais para melhoria de habitação;

– Aprimorar programas de regularização fundiária;

Esporte e lazer

– Incentivar atividades relacionadas a jogos digitais, fomentando a parceria com empresas privadas do ramo;

– Ampliação dos Jogos Comunitários, com um número maior de modalidades;

– Fomentar o ingresso do município nos jogos desportivos estaduais, tais como Jogos da Terceira Idade e Jogos Abertos de Santa Catarina;

– Implantação de escolinhas de futebol e outras modalidades;

Comunidade, segurança, obras e transporte

– Busca por recursos junto ao governo estadual para abertura da rodovia SC-486, do trecho de Ribeirão do Ouro até limite com Vidal Ramos;

– Parceria entre o poder público e a sociedade para pavimentação e calçamento das ruas;

– Abertura de ruas que ligam os bairros ao Centro;

– Implantação e expansão da rede d’água, em bairros que não possuem esse serviço;

– Construção de uma nova garagem da Secretaria de Obras, fora do Centro;

– Ampliação do sistema de iluminação pública nos bairros que não possuem.

Cultura e turismo

– Promover políticas públicas para a proteção do patrimônio cultural e natural do município;

– Ampliar a oferta de atividades de formação cultural, e posterior construção de um centro cultural na cidade;

– Identificar propriedades rurais com vocação para o turismo rural, para que seus proprietários sejam capacitados para empreenderem no setor;

– Apoiar empreendedores que queiram se profissionalizar e efetuar parcerias público privadas (PPPs), para a exploração do turismo nos ramos de hotelaria, culinária e esportes;

– Criar proposta que una gastronomia local com os pontos turísticos do município, como as cavernas, por exemplo, por meio de concessões públicas para a implementação de lojas de produtos coloniais/restaurante com comida típica;

Desenvolvimento econômico

– Rever a legislação de incentivos fiscais e financeiros em vigor, adequando-a às necessidades locais;

– Reformular o planejamento estratégico juntamente com a iniciativa privada para a geração de novos empregos;

Educação

– Parceria com o governo do estado para a construção de uma nova escola de educação básica na região central;

– Ampliação do CMEI Zelita Zete Cestari Tachini, com a construção de novas salas para atendimento da educação infantil em período integral;

– Ampliação do CMEI Sebastião Tomio, com a construção de novas salas para o atendimento da educação infantil em período integral;

– Construção de espaços pedagógicos e recreativos, incluindo brinquedotecas, bibliotecas e áreas de jogos/informática nas escolas da rede municipal;

– Implementação do Núcleo de Apoio Especializado de Educação Especial e Inclusiva (Naeeei), na antiga escola municipal de Pedras Grandes;

– Aquisição de uma van Sprinter para o transporte escolar;

– Ampliação e renovação da frota própria de transporte escolar;

– Criação de hortas escolares em parceria com as famílias e a Secretaria de Agricultura;

– Organização e adaptação dos espaços educacionais para garantir acessibilidade em todos os imóveis públicos;

– Implementação de um programa robusto de formação continuada para todos os profissionais da educação;

– Modernização das escolas municipais com a inclusão de tecnologias como computadores, tablets e recursos audiovisuais;

– Desenvolvimento de programas que promovam a integração entre as escolas e a comunidade, como oficinas culturais, esportivas e eventos comunitários;

– Implementação de um programa de saúde escolar que ofereça atendimento odontológico, nutricional e psicológico regular para todos os alunos da rede municipal.

Gestão pública

– Executar reforma administrativa para aperfeiçoar o trabalho do servidor público;

– Promover a nomeação de líderes de bairros a fim de analisar as demandas sociais para repassar à administração local;

– Realizar reuniões periódicas em cada bairro, juntamente com os vereadores, para debater futuras melhorias ;

Meio ambiente

– Implementar uma estratégia de desenvolvimento integrado sustentável, local e regional que contemple, dentre outros, uma política efetiva de saneamento ambiental, incentivos a construções sustentáveis, ao consumo racional de energias e uso de energias renováveis;

– Instituição de programa de recuperação de nascentes, incentivando os proprietários de áreas que possuem nascentes e/ou mata nativa a preservar a biodiversidade, o solo e os recursos hídricos.

Saúde

– Aprimorar as ações de fisioterapia, com novos equipamentos;

– Atendimento na unidade do Centro até 22h;

– Possibilidade de uma nova unidade de saúde na região do Gabiroba, desmembrando as duas equipes de saúde da família do Centro;

– Implantação de serviço para atendimento de crianças atípicas com equipe multidisciplinar;

– Ampliação de especialidades médicas no município;

– Implantação de endodontia (tratamento de canal) no município;

– Realização de raio-x odontológico em todas as unidades de saúde;

– Revisão da proposta do plano de cargos e salários dos servidores da Saúde para 2025;

– Ampliação dos serviços de telemedicina para os serviços com dificuldade de acesso;

Saneamento básico e iluminação pública

– Implantação da rede de água do Pedras Grandes Baixa;

– Captação de recursos para implantação da rede de tratamento de esgoto no município;

Casa da Cidadania

– Oferecer mais prestação de serviços ao cidadão no que se refere a documentos específicos de órgãos governamentais no qual o cidadão desconhece, não sabe como fazer ou não possui meios ou onde emitir;

– Oferecer melhores condições de pesquisa e uso da biblioteca municipal instalada na Casa da Cidadania;

– Fazer da Casa da Cidadania um local de apoio ao maior número de informações possíveis ao cidadão para que ele não necessite se deslocar para outro município.

– Fazer parcerias com outros órgãos para emissão de certidões, matrículas imobiliárias, certificados para poder emiti-los via on-line.

