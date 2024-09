Bolsonaro faz campanha para candidatos do PL em Balneário Camboriú

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou Balneário Camboriú nesta quinta-feira, 19, para fazer campanha aos candidatos do PL na região. Na cidade, ele discursou em comício sob chuva e jantou no Acampamento Farroupilha, além de visitar o camelódromo. O ex-presidente também fez uma rápida passagem por Itajaí.

O filho de Bolsonaro, Jair Renan (PL), é candidato a vereador de Balneário Camboriú. Além de apoiar o filho na cidade, o ex-presidente discursou a favor do candidato a prefeito Peeter Grando (PL).

No palanque de Bolsonaro estiveram também outros candidatos da região, como Robison Coelho (PL), que concorre à Prefeitura de Itajaí e chegou a subir em cima de um carro com Bolsonaro e Jair Renan, e Ramon Jacob (PL), candidato a prefeito de Camboriú.

O governador Jorginho Mello (PL), o senador Jorge Seif (PL-SC) e os deputados federais Daniel Freitas, Carol de Toni e Daniela Reinehr, todos do PL catarinense, acompanharam Bolsonaro na visita. O filho de Seif, Jorginho Seif (PL), que concorre a vereador em Itapema, também subiu no palanque com o ex-presidente.

Nesta sexta-feira, 20, Bolsonaro visita Itapema, Palhoça e Criciúma. Nas cidades, ele apoia os candidatos a prefeito Alexandre Xepa (PL), Eduardo Freccia (PL) e Ricardo Guidi (PL), respectivamente.

