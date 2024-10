Candidatos a prefeito de Brusque votam na manhã deste domingo

Os quatro candidatos a prefeito de Brusque já votaram na manhã deste domingo de eleições, 6 de outubro. O primeiro a votar foi Danilo Visconti (DC), seguido por Cedenir Simon (PT), João Martins (PSD) e André Vechi (PL), este que foi às urnas por volta das 11h50.

Danilo Visconti chegou à seção eleitoral no Feliciano Pires acompanhado da esposa e dos filhos. O registro do momento em que o candidato votou foi enviado à reportagem de O Município por volta de 9h. Danilo concorre à prefeitura ao lado do candidato a vice-prefeito Moacir da Acapra (DC).

Cedenir Simon compareceu ao local de votação por volta das 9h30. Ele votou na escola Padre Lux. O candidato estava acompanhado da família na hora de votar. Cedenir tem como vice na chapa Rodolfo Beuting (PT).

O terceiro candidato a prefeito a votar foi João Martins (PSD). Conforme a assessoria do candidato, ele votou na escola Francisco de Araújo Brusque, por volta das 10h30. João disputa o Executivo com Nik Imhof (MDB) como candidato a vice-prefeito.

Por fim, o quarto e último candidato a votar foi André Vechi, na escola Alberto Pretti, no bairro Limeira. O candidato estava acompanhado da esposa e da mãe. Ele votou às 11h50. Vechi concorre à reeleição ao lado do candidato a vice-prefeito André Batisti (PL).

