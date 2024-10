A votação na Escola de Educação Básica (EEB) João Boos, no Centro de Guabiruba, é tranquila, sem incidentes. Entre o meio-dia e as 13h deste domingo, 6, os eleitores não encontravam dificuldades para votação, com fluxo normal e, no máximo, pequenas filas. O maior movimento até então havia sido registrado pela manhã, entre 8h e 9h, com pequenas filas.

Delegado de prédio, Dirceu Orlando Dalbosco relata que não houve problemas com urnas e nem suspeitas de crimes eleitorais, como propaganda em local de votação. Por volta do meio-dia, a Polícia Militar chegava à EEB João Boos pela terceira vez durantes as rondas. Todos os mesários e demais pessoas convocadas estiveram presentes.

“As eleições estão tranquilas do ponto de vista técnico e em relação aos eleitores. Não houve problema algum”, afirma. Dalbosco também conta que fiscais de partido estão no local de votação, em revezamentos. “São, em média, dois por partido.”

Atendendo a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o estacionamento da escola não está aberto para evitar a realização de propaganda eleitoral no local de votação, que é irregular e pode configurar crime eleitoral. Eleitores precisam estacionar do lado de fora, geralmente ao longo da rua Brusque, nas proximidades.

Há situações excepcionais em que o estacionamento é utilizado. Perto das 13h, uma exceção foi aberta a um eleitor cadeirante. A mulher, que trazia o pai para votação, fez o pedido para a abertura do portão e foi atendida.

Ao todo, 2.459 eleitores votam na escola, dividida em sete seções. Cinco delas estão localizadas em diversas salas, e duas (233 e 250) estão instaladas no ginásio.

