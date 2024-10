Muitas justificativas e filas rápidas: saiba como foi a movimentação na Escola Gregório Locks na tarde deste domingo de eleições

A movimentação tranquila e as filas rápidas marcaram o início da tarde deste domingo, 6, na Escola Gregório Locks, localizada no bairro Dom Joaquim, durante as eleições. A escola, que é o maior local de votação do município, apresentou uma situação bem diferente de outras grandes seções eleitorais em Brusque, como Unifebe, Feliciano Pires e Araújo, onde foram registradas filas maiores.

De acordo com alguns mesários, o pico de movimentação na escola foi registrado por volta das 7h30, antes da abertura das seções. Esse fluxo mais intenso durou até as 9h30, quando o movimento começou a diminuir, deixando a escola praticamente deserta em alguns momentos.

Ao ser questionada sobre problemas ou situações atípicas no local, a delegada do prédio e diretora da escola, Renata Duarte Pereira, informou que uma urna apresentou defeito, mas foi prontamente substituída antes do início da votação.

Ela também destacou o volume significativo de justificativas realizadas. “Isso reflete o perfil do bairro. Muitos eleitores vieram do Norte e Nordeste do país e precisaram justificar o voto. Muitos dos nossos alunos também vieram desta região”, comentou.

Por fim, Renata mencionou que, em comparação com as eleições de 2023, duas novas seções foram adicionadas, o que gerou algumas dúvidas entre os eleitores. “Apesar disso, está sendo fácil orientar. O movimento está tranquilo”, concluiu.

Tanto os fiscais de urna quanto os fiscais dos partidos consultados pela reportagem concordaram com os pontos levantados pela delegada. Não foram registrados problemas de estacionamento em volta do local e o ambiente estava limpo, sem nenhum ‘santinho’ no chão.

Término da votação

A votação acontece até às 17h pelo horário de Brasília. Depois deste horário, será dado início à apuração. Ainda na noite deste domingo devem ser conhecidos os novos vereadores de Brusque e o prefeito eleito.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Em Guabiruba, disputam Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). Nene (MDB) e Victor (PP) concorrem em Botuverá.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: