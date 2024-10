Brusque tem manhã e início de tarde de eleições tranquilos, informam chefes da Polícia Civil e Militar

A manhã e o início da tarde deste domingo, 5, foram de tranquilidade em Brusque. Apenas uma ocorrência relacionada às eleições foi registrada no município. O comandante da Polícia Militar de Brusque, Pedro Machado, e o delegado Fernando Farias, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil, atualizaram a situação no início da tarde à reportagem do jornal O Município.

A ocorrência em questão trata-se de uma denúncia de transporte irregular de eleitor, que estava sendo apurada até o fechamento desta reportagem. A Polícia Civil informou que na área de atuação da 17ª Delegacia Regional de Brusque, que abrange os municípios de Brusque, São João Batista, Botuverá, Guabiruba, Nova Trento e Major Gercino, não houve outras ocorrências.

A Polícia Militar recebeu algumas ligações ao longo da manhã, mas após verificação nos locais, foi constatado que as denúncias não procediam.

Casos de bocas de urna

Três casos de bocas de urna foram flagrados nos bairros Centro, São Luiz e Águas Claras. Carros plotados com propagandas de candidatos estavam em frente aos locais de votação.

Conforme a PM, os carros foram retirados dos locais e boletins de ocorrência registrados.

