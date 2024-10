Troca de urna e falta de mesários: confira como foram as primeiras horas de eleições em Brusque

Nas primeiras horas de eleições deste domingo, 6, em Brusque, uma urna foi trocada e 16 mesários não compareceram aos locais de votação. As informações são de servidores da Justiça Eleitoral, que atuam no Cartório Eleitoral no dia de hoje.

A mudança de urna ocorreu na escola Alberto Pretti, no bairro Limeira, na 86ª Zona, devido a problemas técnicos, em que a urna eletrônica não ligou. Após a troca, a votação transcorreu sem transtornos. Na região, 11 mesários faltaram.

Na 5ª Zona não houve nenhuma troca de urna e cinco mesários não compareceram aos locais. Além disso, um carro foi guinchado na escola Araújo Brusque, pois estava plotado com propagandas de candidatos.

O chefe do Cartório Eleitoral, Guilherme Benedet, informa que a ausência de mesários já era esperada e que o dia, até o início da tarde, segue com tranquilidade, sem maiores problemas.

A rua Humberto Mattiolli, no Centro, onde fica o Cartório, continua com trânsito interrompido entre a entrada da via até a praça Sesquicentenário.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: