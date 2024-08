Candidaturas a prefeito de Brusque são registradas no TSE; campanha começa nesta sexta

Os quatro pré-candidatos a prefeito de Brusque que tiveram suas participações nas eleições de outubro oficializadas nas convenções partidárias registraram as candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Vão disputar a preferência do eleitor André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

A campanha eleitoral inicia nesta sexta-feira, 16, em que os nomes nas disputas sairão da condição de pré-candidatos para candidatos e poderão pedir votos aos eleitores. O registro das candidaturas agora será analisado pela Justiça Eleitoral.

A eleição à Prefeitura de Brusque ocorre via sistema majoritário de maioria simples, assim como todos os municípios catarinenses, com exceção de Joinville, Florianópolis e Blumenau. Não haverá segundo turno. Na prática, quem levar a maioria dos votos vence a disputa em turno único. Os eleitores vão às urnas em 6 de outubro.

A coligação Para Brusque Seguir Avançando, de André Vechi, atual prefeito que tenta a reeleição ao cargo, é formada por PL, PP, PRD, Republicanos e Podemos. O candidato a vice-prefeito na chapa é André Batisti (PL), atual vice-prefeito.

O ex-secretário de Governo Cedenir Simon, que já concorreu a vereador em Florianópolis e Brusque, disputa pela primeira vez uma eleição a prefeito. Ele concorre pela coligação Para o Progresso de Brusque, formada por federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), federação Psol-Rede, PSB e PDT. O advogado Rodolfo Beuting (PT) é o vice.

Danilo Visconti, ex-procurador-geral do município, disputa a prefeitura pela primeira vez, em “chapa pura” do Democracia Cristã. Sendo assim, não há coligação com outros partidos. O candidato a vice na chapa é o ex-vereador Moacir da Acapra (DC).

Por fim, também concorrendo à primeira eleição, fecha a lista de candidatos o empresário João Martins. A coligação As Pessoas em Primeiro Lugar é formada por PSD, MDB, União e federação PSDB-Cidadania. O vice de João é o vereador Nik Imhof (MDB).

Guabiruba e Botuverá

Até às 9h45 desta quinta-feira, 15, foi registrada somente uma candidatura em Guabiruba e outra em Botuverá. Renata Ferreira (PL) concorre à prefeitura guabirubense, enquanto Nene (MDB) disputa as eleições em Botuverá.

É esperado ainda o registro de candidatura do prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), e do advogado Marcos Habitzreuter (Podemos). Em Botuverá, Alex Tachini (PP) deve registrar a candidatura opositora à gestão emedebista do município.

