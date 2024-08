Ônibus apresenta pane e causa filas quilométricas próximo ao trevo da Antônio Heil

Um ônibus com pane interditou um trecho da BR-101 próximo ao trevo da rodovia Antônio Heil por volta das 7h desta quinta-feira, 15. O acidente causou filas de 4 quilômetros, no sentido Curitiba, e 10 km no sentido Porto Alegre.

Segundo a Arteris Litoral Sul, o veículo apresentou a pane no viaduto com a rodovia Antônio Heil. O trânsito foi afetado até a entrada da BR-470, quilômetros à frente.

Por volta das 8h, a Arteris informou que o veículo foi retirado e o trânsito segue intenso na região.

