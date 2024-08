A semana avança para esta quinta-feira, 15, mantendo a condição intensa de frio noturno que tem afetado Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí em boa parte desta primeira quinzena de agosto.

No entanto, as previsões mais recentes indicam uma mudança neste atual cenário de inverno.

Isso porque a segunda metade do mês sinaliza um recuo da baixa sensação térmica, além da expectativa de calor nas tardes.

Para esclarecer e detalhar melhor essa situação, consultamos o meteorologista Piter Sheuer, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo. A nota completa do especialista está disponível logo após a foto.

O frio nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com as informações direcionadas a Brusque e região, focando nas condições dos termômetros.

De acordo com as mais recentes atualizações dos simuladores, o intenso frio pode estar se despedindo com a chegada da segunda quinzena de agosto.

Após esta quinta-feira apresentar mais uma madrugada gelada, sob temperaturas abaixo dos 5°C em muitas cidades no Vale do Itajaí, o dia já promete sinalizar um discreto aquecimento à tarde, diante dos picos podendo se aproximar de 25°C.

E para quem planeja atividades externas, seja para trabalho ou lazer, não há indicativo de chuva, o que garante, então, condições climáticas bastante favoráveis.

Frio perde força

Para o decorrer da segunda quinzena de agosto, a previsão indica o frio noturno intenso perdendo força em Brusque e toda a região.

Espera-se que as madrugadas passem a registrar temperaturas acima de 12°C, podendo oscilar entre 14°C e 16°C na maioria das cidades situadas no Vale do Itajaí.

As tardes tendem a se aproximar ou superar os 27 a 28°C entre sábado e domingo, sob a promessa de exceder a marca de 30°C na próxima semana.

O padrão de tempo seco, com predomínio de sol, deve continuar sobre a região pelos próximos cinco a seis dias, sem previsão de chuva nesse período.

Monitoramento

Estas informações têm por base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a mudanças constantes à medida que novos dados são incorporados. Continuaremos, então, monitorando de perto.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

