VÍDEO – Três residências de madeira são destruídas por incêndio em Ilhota

Três residências de madeira foram completamente destruídas por um incêndio no final da tarde desta quarta-feira, 14, no bairro Centro, em Ilhota. Ninguém se feriu, mas 14 pessoas estão desabrigadas.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, a ocorrência foi registrada por volta das 17h10, na rua José Domingos Filho. O fogo já estava consumindo as três residências que foram completamente destruídas.

Outras três residências foram atingidas, porém a equipe conseguiu combater as chamas antes de maiores danos. Ninguém estava nas residências no momento do incêndio e não foram registrados feridos.

A Secretaria de Assistência Social foi acionada para suporte das pessoas atingidas pelo incêndio e suas famílias. Ainda não foram divulgadas formas de ajudar as vítimas.

A Defesa Civil também estava no local para avaliação da estrutura atingida. A Polícia Militar e Civil foram acionadas

As imagens aéreas mostram as chamas consumindo as residências e algumas casas da parte de trás, que foram salvas pela ação dos bombeiros.

Veja as imagens:

