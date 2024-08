Ônibus com torcedores de Joinville é atacado na saída de jogo no PR

Um ônibus da Fluville, torcida do Fluminense de Joinville, foi atacado na saída do estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. O grupo foi até a capital paranaense para assistir ao jogo das oitavas da Libertadores contra o Grêmio.

Conforme um torcedor que estava no veículo, assim que saíram do estádio, diversas pessoas jogaram pedras e pedaços de madeira. Alguns vidros do ônibus foram danificados. Segundo a torcida, o prejuízo para o dono do veículo é de R$ 10 mil.

O grupo acredita que os ataques partiram da torcida de outro time, que acreditava estar atacando o ônibus da torcida organizada do Fluminense. “Pegaram o ônibus errado, tentaram pegar a organizada do Fluminense, mas acertaram o ônibus de povão”, disse uma das pessoas que estava no veículo.

Segundo divulgado pelo Fluville, havia crianças, idosos e mulheres no ônibus.

Prejuízos

Na publicação feita nas redes sociais do Fluville, eles apontam que o proprietário do ônibus, chamado de “Tio Chico”, teve um prejuízo de R$ 10 mil. Para ajudar nas despesas, o grupo lançou uma vaquinha. “Já que esse é seu ganha-pão e sua única fonte de renda”, diz a publicação.

