Cantor sertanejo morre após buggy cair em ribanceira na Grande Florianópolis

O cantor sertanejo Denner Chiodi Baumann, de 23 anos, morreu ao cair de uma ribanceira em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, na quarta-feira, 1º.

Segundo os bombeiros, ele conduzia um buggy na BR-282, quando o veículo saiu da pista e despencou.

Os socorristas só conseguiram retirar o corpo do local 12 horas depois, por causa do difícil acesso na área. De acordo com os bombeiros, o veículo caiu a cerca de 50 metros da via.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos, fãs e familiares prestaram suas homenagens a Denner. “Meu amigo e irmão. Não tenho palavras pra expressar meus sentimentos. Que nosso senhor Jesus Cristo dê muita força a toda a família nesse momento tão difícil”, disse um amigo de Denner.

“Hoje é com muita tristeza que venho me despedir desse jovem de apenas 23 anos, infelizmente veio a falecer com um acidente trágico. Que Deus conforte o coração dos familiares”, publicou uma mulher.

“…Nunca que eu poderia imaginar que esse seria nosso último encontro. Eu fico pensando em todos os convites que você me fez para ir em Camboriú para fazer aquele churrasco. E eu sempre deixei para uma próxima, agora essa próxima nunca irá acontecer. Foram oito anos de amizade e mesmo que nós não tivéssemos uma convivência tão próxima eu sempre tive você, seu pai como grandes amigos meus. Vá com Deus meu irmão”, postou um amigo de Denner.

