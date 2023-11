Cão é resgatado após cair no rio Itajaí-Mirim, no Centro de Brusque

O Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro no rio Itajaí-Mirim, na manhã desta terça-feira, 28, em Brusque. O animal foi resgatado próximo ao Sesc, na margem direita da Beira Rio.

De acordo com os bombeiros, o cão foi deixado sob os cuidados de uma senhora. Caso o dono esteja procurando pelo animal, basta entrar em contato com o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros através do número (47) 99187-5406.

Não foi informado se o animal estava ferido ou como ele teria caído no rio.

Confira imagens do resgate:

