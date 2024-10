Cãominhada, evento cultural e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Cãominhada

O Núcleo de Médicos Veterinários da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza neste domingo, 27, a 1ª Cãominhada do núcleo. O evento inicia às 9h, no Sesc. O trajeto passa pela margem esquerda da Beira Rio até chegar na primeira bifurcação para entrar na rua Carlos Gracher, retornando novamente ao Sesc. No local, haverá distribuição de brindes, água e frutas para os participantes. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira, 25, pelo link: https://abrir.link/VHPMZ. O valor da inscrição é de R$ 29,90 e dá direito a uma camiseta. A retirada dos kits dos participantes acontecerá no dia 25, das 8h às 17h30, e no dia 26, das 8h às 12h, na sede da Acibr, na rua Pedro Werner, 180, 3° andar, no Centro Empresarial, Cultural e Social de Brusque (Cescb).

2. Monólogos artísticos

O Universo Cênico apresenta os monólogos artísticos do projeto Laboratório de Atores e convida a comunidade para prestigiar os atores e atrizes brusquenses. A exibição, que será gratuita, acontecerá às 16h30 de domingo, 27, no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque. O projeto conta com apoio da Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural, com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

3. Super Sábado em Botuverá

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque, por meio do Núcleo de Botuverá, promove neste sábado, 26, mais uma edição do Super Sábado. O evento, semelhante às edições do Sábado Fácil, acontece das 8h às 13h, com diversas ações para adultos e crianças na praça central da cidade. O público poderá conferir atividades como cama elástica, pintura facial, algodão doce e apresentação musical, além de sorteio de brindes, oferecidos pelas empresas do núcleo.

4. Corrida do Bem

A Corrida do Bem, uma realização do Sesi, acontece no sábado, 26, em Brusque. No estilo sunset, a largada está marcada para as 17h. A expectativa é que o evento reúna aproximadamente mil pessoas em diferentes modalidades: caminhada, maratoninha para crianças e provas de corrida de 5 e 10 quilômetros. A largada é no complexo esportivo do Sesi, na rodovia Antônio Heil, bairro Santa Terezinha.

5. Feira de adoção de pets

A Acapra realiza no sábado, 26, a feira de adoção de pets. O evento acontece entre 9h e 12h, no Agropet Reis, na rua Prof. Francisco Bodenmuller, 120, no Centro II. No dia seguinte, domingo, 27, será realizada também outra feira de adoção, na Cãominhada no Sesc, também das 9h às 12h.

