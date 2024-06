Carlos Renaux empata com o Caravaggio em campo encharcado

O Carlos Renaux não saiu do 0 a 0 com o Caravaggio na chuvosa tarde desta segunda-feira, 24, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Catarinense. Com o resultado, o tricolor segue na vice-liderança, com nove pontos, quatro atrás do Santa Catarina.

Com o gramado bastante encharcado, o tricolor obteve mais um ponto e já está há quatro jogos sem sofrer gols. É a melhor defesa do campeonato, com um único gol sofrido, no 1 a 1 com o Atlético Catarinense, ainda na primeira rodada.

As principais chances do jogo foram do Caravaggio, mas o goleiro Denison, em grande atuação, garantiu o 0 a 0.

O Carlos Renaux volta a campo neste domingo, 30, às 15h, contra o Santa Catarina, no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul. São os dois únicos times que ainda não perderam no campeonato.

No mesmo dia, às 11h, a bola rola para Caravaggio x Camboriú, no Estádio da Montanha, em Nova Veneza.

Carlos Renaux x Caravaggio

Campeonato Catarinense – Série B

5ª rodada

Segunda-feira, 24 de junho de 2024

Estádio das Nações, Balneário Camboriú

Carlos Renaux: Gleibson, Biel Potiguar, Diogo, Murilo, Jonathan; Belém (Santiago Ruíz), Lucas Rocha (Willian Kaefer); Raphael Soares, Kássio (Ruhan), Wendel Bahia; Doda (Sardagna).

Técnico: Sílvio Criciúma

Caravaggio: Arthur Velasque; Ricardo, Tiago Coelho, Zé Neto, Padilha; Henik, Henrique; Alessandro Lucas (Ruan de Nes), Flaviano (Gênesis), Danielzinho (Igor); Elyson (Renan).

Técnico: Luis Carlos Cruz

Cartões amarelos: Wendel Bahia e Sardagna; Alessandro Lucas e Zé Neto.

Trio de arbitragem: Edson da Silva, auxiliado por Laurindo Schaefer Bianchezzi e Sandro Katzinckel da Silva Rocha

