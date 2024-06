Secretário de Estado de Defesa Civil visita Brusque e prefeitura solicita recursos para reparação de áreas atingidas pelas cheias

Nesta segunda-feira, 24, o prefeito de Brusque, André Vechi, e o vice-prefeito Deco Battisti receberam, no gabinete, o secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel Fabiano de Souza. Na ocasião, foram feitas reivindicações para mitigação das cheias no município.

Fabiano de Souza veio a Brusque a pedido do Governador do Estado, Jorginho Mello, que assumiu o compromisso da vinda do secretário em sua visita em 29 de maio.

Demandas

Na oportunidade, o chefe de Vistorias da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, e a diretora de Convênios e Captação de Recursos, Cintia Wilke, puderam apresentar as principais demandas que o município necessita no momento.

Para reforçar a demanda, o diretor-geral de Gabinete, Aldinei de Souza (Nei) fez uma ponte entre o município e o governo do estado, representado pela assessora governamental, Nara Godoy, reiterando o pedido do município.

Solicitações

Brusque, que passou por diversas cheias nos últimos anos, fez a solicitação de aproximadamente R$ 5 milhões em recursos para realização de reparos necessários em diferentes pontos da cidade, que foram afetadas pelas cheias.

O recurso será destinado à localidade da Cristalina, no bairro Dom Joaquim, que sofre de maneira constante com as cheias, e também para a reparação de alguns pontos de enrocamentos da Beira Rio.

Na oportunidade, os gestores também reforçaram a substituição de quatro pontes, que ficam localizadas nas ruas Alberto Pretti, no Limeira; Padre Antônio Eising, no Azambuja, Waldemar Hoffmann, no Paquetá, e João Batista Vailatti, no Cedro Alto.

