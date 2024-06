Prefeitura de Brusque atualiza situação das obras de macrodrenagem na Bacia Victor Meirelles

A empresa responsável pelos trabalhos de macrodrenagem na bacia Victor Meirelles, em Brusque, está atualmente realizando os trabalhos de abertura de via. Além disso, também está executando a drenagem desde a entrada da rua Pomerode até a rótula na rua Sete de Setembro, no Santa Rita. O trânsito no local continua interditado. A atualização das obras foi divulgada pela prefeitura nesta segunda-feira, 24.

Segundo a prefeitura, quando a primeira etapa for finalizada, a equipe iniciará os trabalhos de abertura de vala e drenagem, desde a rua Pomerode até o entroncamento com a rua Coelho Neto. Após a conclusão desta etapa, toda a via receberá nova pavimentação asfáltica e a obra estará totalmente concluída.

O secretário de Infraestrutura Estratégica, Alex Gonçalves, explica que a obra está avançada, mas que é uma exceção.

“Infelizmente, estas obras de grande porte, apesar de terem um cronograma sempre bem extenso, previamente calculando os desafios da obra, nunca é possível saber exatamente o tempo que será necessário para a conclusão dos trabalhos”.

O andamento destas obras, segundo a prefeitura, é bem diferente de outras que estão sendo executadas, como a drenagem na avenida 1º de Maio ou então na rua Abraão de Souza e Silva, que vêm apresentando desafios.

“Cada obra possui suas peculiaridades, como, por exemplo, na drenagem na avenida 1º de Maio, tivemos problemas com tubulações antigas, solo ruim, muitas rochas e até mesmo troncos petrificados que acabam atrapalhando o andamento dos trabalhos”, continua Alex.

O secretário explica também que, apesar dos transtornos enfrentados, normalmente as obras são executadas dentro do cronograma.

“As empresas sempre respeitam os cronogramas, então, caso o trabalho comece a apresentar dificuldades ou atraso, providências são tomadas. Por exemplo, na avenida 1º de Maio, mais equipes foram chamadas para avançar os trabalhos, assim como a abertura de um novo poço de ataque no local”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: