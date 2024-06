Carlos Renaux empata com Tubarão fora de casa pelo Catarinense Série B

O Carlos Renaux empatou em 0 a 0 com o Tubarão na tarde deste domingo, 9, no estádio Domingos Silveira Gonzales, pela terceira rodada da Série B do Catarinense. Com o resultado, o tricolor segue no terceiro lugar, um ponto atrás do Camboriú e quatro atrás do líder, Santa Catarina.

A primeira etapa teve domínio do Renaux, criando as principais oportunidades. O cenário se inverteu no segundo tempo, mesmo com o time brusquense tendo um jogador a mais a partir da expulsão de Peu, aos 30 minutos. Os goleiros Anderson e Denison se destacaram na partida.

A próxima partida do Carlos Renaux é contra o Juventus no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul, às 15h deste domingo, 16. No sábado, às 15h, o Tubarão visita o Guarani no Renato Silveira, em Palhoça.

Tubarão 0x0 Carlos Renaux

Campeonato Catarinense – Série B

3ª rodada

Domingo, 9 de junho de 2024

Estádio Domingos Silveira Gonzales, Tubarão

Tubarão: Anderson; Lucas Carvalho (Lucas Lima), Kesley, Eduardo Melo, Peu; Rodrigo Dantas, Esquerdinha (Gregory); Coutinho (Jorge Mendes), Thiago Rubim (Laércio); Vini Peixoto (Geovany Soares) e Macena.

Técnico: Fabiano Soares

Carlos Renaux: Denison; Biel Potiguar (Kaio), Diogo Henrique, Murilo, Jonathan (Brandão); Lucas Rocha, Kássio (Santiago Ruíz), Doda (Belém); Wendel Bahia (Sardagna), Raphael Soares; Marcus Vinícius.

Técnico: Sílvio Criciúma

Cartões amarelos: Diego, Peu (2); Lucas Rocha, Murilo Gabriel.

Cartão vermelho: Peu

Trio de arbtiragem: Júlio César Pfleger, auxiliado por Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz e Adriano Paulo Vieira Júnior.

Quarto árbitro: Cid César de Oliveira Miro

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: