Carlos Renaux vence o Camboriú e tem vantagem para jogo de volta na Série B estadual

O Carlos Renaux venceu o Camboriú por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 25, no Robertão, em Camboriú, no jogo de ida da segunda fase da Série B do Campeonato Catarinense. Lucas Rocha marcou o gol da partida nos primeiros instantes do segundo tempo. Agora o Vovô leva a vantagem do empate para o jogo da volta, marcado para as 20h desta segunda-feira, 29, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

A primeira etapa foi bastante equilibrada, mas muito truncada e com poucas chances de gol. Na principal chance do Camboriú, em cabeceio de Johnny após cobrança de escanteio, Denison fez grande defesa.

O meia Kássio ainda preocupou o Renaux, ao se machucar numa dividida de cabeça com Bruno Oliveira. Ele precisou ser substituído por Jeffinho e levou quatro pontos na cabeça, mas passa bem.

No segundo tempo, o Robertão começou a ser tomado por uma neblina. Com 1min30 de bola rolando, Lucas Rocha juntou a bola afastada pela zaga do Camboriú e, de fora da área, chutou para o gol. Ela foi sem muita força, quicando, mas o goleiro Zé Carlos não conseguiu fazer a defesa: 1 a 0.

Aos cinco minutos, o jogo chegou a ser paralisado, porque já não se enxergava mais nada no gramado. Dez minutos depois, a bola voltou a rolar. O Camboriú, dono do pior ataque do campeonato, tentou pressionar, sem sucesso. A melhor defesa da competição, a do Carlos Renaux (junto com a do Santa Catarina).

Camboriú 0×1 Carlos Renaux

Campeonato Catarinense – Série B

Segunda fase – ida

Quinta-feira, 25 de julho de 2024

Estádio Roberto Santos Garcia, Camboriú

Camboriú: Zé Carlos; Everton, Bremer (Gean Correia), Igor Silva, Thiago; Hebert, Luiz Meneses (Popó); Uelber (Luquinha), Léo Reis (Jeferson), Bruno Oliveira; Johnny (Alan Júnior).

Técnico: Preto Costa

Carlos Renaux: Denison; Belém, Vitão, Diogo, Jonathan; Murilo, Lucas Rocha; Kássio, Doda, Wendel Bahia; Uederson.

Técnico: Sílvio Criciúma

Gol: Lucas Rocha

Arbitragem: Franciel dos Santos Martins, auxiliado por José Roberto Larroyd e José Paulo Martins Sinfrônio

Quarto árbitro: Roberto Natanael Ferreira

