O Carlos Renaux subiu ao segundo lugar da Série B do Campeonato Catarinense ao vencer Juventus por 2 a 0 na tarde deste domingo, 16, no estádio João Marcatto, em Jaraguá do Sul. Wendel Bahia e Doda marcaram os gols no primeiro tempo da partida, válida pela quarta rodada da competição.

Os donos da casa pressionaram durante os 15 primeiros minutos, mas o Renaux começou a se impor na partida e abriu o placar aos 16. Após cobrança de escanteio, Wendel Bahia subiu bem para cabecear para o fundo das redes.

Dominando a partida, o Carlos Renaux dobrou a vantagem aos 34 minutos. Wendel Bahia avançou pela esquerda e fez o passe para Doda, que finalizou na saída de Lúcio. O goleiro fez a defesa parcial, mas o camisa 10 não desperdiçou no rebote: 2 a 0.

No segundo tempo, em ritmo mais lento o Renaux conseguiu controlar o jogo e administrar o placar até o fim, sem grandes ameaças.

Para o técnico Sílvio Criciúma, o resultado traz tranquilidade para a continuidade dos trabalhos durante a semana. “No próximo jogo, nós vamos para mais um gramado diferente, mas nossos atletas têm sabido passar por essa dificuldade de maneira muito tranquila”, celebra.

O Carlos Renaux volta a campo às 15h do próximo domingo, 23, com mando de campo contra o Caravaggio, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. é no dia 23 de junho, também às 15h, no Estádio Das Nações, em Balneário Camboriú. Os ingressos já estão à venda online.

Juventus 0x2 Carlos Renaux

Campeonato Catarinense – Série B

4ª rodada

Domingo, 16 de junho de 2024

Estádio João Marcatto, Jaraguá do Sul

Juventus: Lúcio; Danilo, Rian, Luis Phelipe (Fernando), Guilherme Pinheiro (Abraão); Darlan Bispo, Cal Rodrigues (Thiaguinho), Túlio Renan (Pedro Sena), Isael; Franklin e Hélio Paraíba (Lucas Serravalle).

Técnico: Gelson Conte

Carlos Renaux: Gleibson, Biel Potiguar, Diogo, Murilo, Jonathan; Lucas Rocha (Belém), Kássio (Willian Kaefer); Raphael Soares (Ruhan), Doda (Sardagna), Wendel Bahia; Marcus Vinícius (Santiago Ruíz).

Técnico: Sílvio Criciúma

Gols: Wendel Bahia e Doda

Cartões amarelos: Darlan Bispo, Thiaguinho, Abraão e Lucas Serravalle; Doda, Gleibson, Lucas Rocha, Willian Kaefer, Biel Potiguar e Wendel Bahia

Trio de arbitragem: Dioneglei da Silva Viana, auxiliado por Clair Dapper e Gizeli Casaril.

Quarto árbitro: Sander Matheus Pereira dos Santos

