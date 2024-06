Atleta do Barateiro Havan Futsal vive expectativa de jogar a final com a seleção na China

A atleta do Barateiro Havan Futsal, Bella, está na China com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), representando o Brasil na competição do Campeonato Mundial Universitário de Futsal da FISU. Bella vive a expectativa de disputar mais uma final com a seleção brasileira.

A competição teve início no dia 10 de junho, quando o Brasil enfrentou a equipe da casa, a China, sendo derrotado por 2 a 1. No segundo jogo, realizado em 11 de junho, o Brasil venceu a Alemanha pelo placar de 5 a 2.

No terceiro e último jogo da fase de grupos, no dia 12 de junho, a seleção brasileira triunfou sobre a Ucrânia por 6 a 2, com Bella marcando um gol. Na semifinal, o Brasil enfrentou a Nova Zelândia e venceu por 8 a 0, com dois gols de Bella.

Agora, o Brasil se prepara para enfrentar Portugal na final. Bella compartilhou sua experiência de estar na China pela primeira vez e sua expectativa para a final, destacando a diferença cultural e o sentimento de revanche.

“Tenho aprendido muito e levado tudo para o lado positivo, evoluindo na diversidade. A expectativa para essa final é a melhor possível, especialmente porque o título está engasgado, já que na última edição perdemos para elas. Queremos levar o título para o Brasil, que merece muito, disse Bella.”

