Carro capota no Jardim Maluche, em Brusque

Um carro capotou durante a noite desta quarta-feira, 5, no bairro Jardim Maluche, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 22h40 na rua Maximiliano Furbringer.

De acordo com os bombeiros, a mulher de 39 anos que conduzia o veículo, um Chevrolet Spin, e a filha, de 4, que estava na cadeirinha, não apresentavam ferimentos.

Segundo os bombeiros, o capotamento foi decorrente de colisão com um Honda Fit, conduzido por uma mulher de 57 anos. De acordo com boletim de ocorrência, a motorista do Spin tentou frear para desviar do Fit, que saia da rua 12 de Outubro e invadiu a pista. Ela também não se feriu.

Nenhuma envolvida foi conduzida ao hospital. Após o atendimento, os bombeiros deixaram o local aos cuidados da Polícia Militar.

*Texto atualizado às 9h20 com informações do boletim de ocorrência

Leia também:

1. Morador abriu caminho na mata com um facão para ajudar nas buscas por avião que caiu na região de Joinville

2. VÍDEO – Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa

3. Homem foragido da Justiça é preso enquanto fazia compras no Centro II, em Brusque

4. Protestos contra ParCão em Brusque envolvem local de construção e origem do recurso, mas prefeitura promete não recuar

5. Pré-candidato a prefeito pelo PT, Cedenir Simon vai assumir cadeira na Câmara de Brusque

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: