As condições climáticas, previstas para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí no decorrer deste mês de junho, indicam pouca chuva e uma diminuição da intensidade do frio, especialmente na primeira quinzena.

Em termos práticos, espera-se que as madrugadas sejam amenas a ligeiramente frias, com tardes apresentando um discreto aquecimento, diante da predominância maior de um cenário seco.

A síntese apresentada acima tem o respaldo do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco suas considerações profissionais sobre o tema. Confira a seguir o boletim completo emitido por ele.

Sem frio intenso e pouca chuva

*Boletim: Climaterra >>

Para a o decorrer desta primeira quinzena de junho, as previsões meteorológicas indicam pouca chuva e a ausência de frio intenso em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Até o dia 15, os modelos meteorológicos mostram temperaturas noturnas amenas a frias, variando entre 10°C a 17°C, dependendo então da altitude de cada município.

As tardes, de modo geral, devem apresentar um clima agradável a um discreto aquecimento, com temperaturas oscilando 23°C e 27°C.

No que diz respeito às precipitações, como mencionado anteriormente, espera-se baixos volumes nesse intervalo.

Isso não significa que não haverá nenhum evento de chuva até a metade do mês, mas a expectativa é de acumulados baixos e episódios mal distribuídos.

Este é o comportamento climático esperado para o restante da primeira quinzena de junho em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

O tempo nesta quinta-feira

Vamos analisar agora exclusivamente as condições do tempo previstas para esta quinta-feira. Temos boas notícias para os moradores de Brusque e das cidades vizinhas que planejam atividades ao ar livre.

Não há, pois, previsão de chuva, e o sol deve aparecer entre algumas variações de nuvens.

As temperaturas devem se manter em um patamar agradável durante a tarde, variando entre 23°C e 25°C.

*Com informações: Climaterra

Sem frio intenso na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo.

A apuração mostra ausência de frio intenso entre os pontos observados. (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

1 de 7

