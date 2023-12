Carro furtado em Brusque é recuperado no Médio Vale do Itajaí

Nesta quarta-feira, 27, a Polícia Militar de Doutor Pedrinho, no Médio Vale do Itajaí, prendeu um homem suspeito de ter furtado um carro em Brusque, na semana passada.

No dia 20 de dezembro, o carro, modelo Kia/Cerato, estava estacionado no bairro Santa Terezinha, próximo à área comercial, quando foi furtado. O proprietário do veículo acionou a PM e chegou a registrar um Boletim de Ocorrência.

Os policiais contaram com apoio de um sistema de câmeras de segurança, desenvolvido em Brusque e já espalhado por diversas cidades. Por volta das 12h, o veículo foi visto por uma dessas câmeras, que emitiu um alerta para a PM localizar o automóvel e prender o motorista.

