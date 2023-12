Detento beneficiado pela ‘saidinha’ de Natal é suspeito de matar jovem em Balneário Camboriú

Um homem, que estava em liberdade beneficiado pelo indulto de Natal, é suspeito de ter matado Gustavo Ernst Martins, 23 anos, com pauladas na cabeça. O crime aconteceu na terça-feira, 26, na rua Brusque, localizada no bairro Municípios, em Balneário Camboriú.

De acordo com informações da polícia, Gustavo foi vítima de tentativa de latrocínio. Ele chegou a relatar que foi agredido por um homem usando um gorro de Papai Noel, que tentou roubar sua pochete usando um pedaço de pau. O jovem havia deixado sua motocicleta em uma oficina para personalização e foi atacado enquanto comprava um adesivo.

Na manhã desta quarta-feira, 27, Gustavo sofreu um traumatismo craniano e não resistiu. A vítima não tinha parentes na região, porém a mãe do jovem foi comunicada do falecimento do filho e viajou de Londrina para Balneário Camboriu.

Horas depois do crime, o Samu chegou a atender uma outra ocorrência sobre uma pessoa que estava em surto psicótico. As características do homem batiam com o do autor do crime, mas ele não foi preso em flagrante.

Segundo os policiais, o agressor, que possui diversas passagens, estava em saída temporária desde o dia 20 de dezembro. Ele retornou espontaneamente, por volta de 12h desta quarta-feira, para o Complexo Penitenciário da Canhanduba, em Itajaí.

