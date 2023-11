Casa de Natal, teatro e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque no fim de semana

1. Abertura casa de Natal

A abertura da casa de Natal do Brilhante, rua José Lana, nº 295, em Itajaí, acontecerá neste sábado, 4. O evento terá início às 19h e diversas atrações são previstas. Haverá uma carreata com o Papai Noel, entrega de presentes e a presença de personagens como Mickey, Minnie, Pateta e Barbie. O valor da entrada é R$ 10. As crianças de 6 a 10 anos pagam meia-entrada. Já para as crianças de até 5 anos a entrada é gratuita. No local, haverá serviço completo de bar e cozinha. A casa ficará aberta todos os dias a partir das 19h até o dia 30 de dezembro.

2. Teatro para todas as idades

A escola de atores Universo Cênico, de Brusque, irá apresentar uma mostra teatral nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb). Os ingressos podem ser adquiridos de forma on-line no Instagram do Universo Cênico (@universocenico) por R$ 35. Também é possível comprar nos pontos de venda oficiais como o teatro do Cescb, Universo Cênico e com o elenco. No dia do evento, quem não conseguiu comprar pode adquirir a entrada no teatro por R$ 40.

3. Caipirinha em dobro no boteco

O Boteco do Bolinho, na Villa Schlösser, no Centro II, tem caipirinha em dobro no sábado, 4, das 14h às 20h. Lais Tetour, com pop rock é a atração musical.

4. Sertanejo e pagode no Cartolas

O Cartolas Bar, na rodovia Antônio Heil, no bairro Limoeiro, tem uma programação musical agitada no fim de semana. Na sexta-feira, 3, Edson & Geison comandam a noite e, no sábado, 4, é a vez de Bruno & Luciano. Já no domingo, 5, o agito começa à tarde, com o pagode do grupo Sem Kaô. Reservas no WhatsApp 47 99990 1274.

5. Karaokê no Laranjeiras

O karaokê estará liberado na Sociedade Laranjeiras, no Centro de Brusque, nesta sexta-feira, 3, a partir das 17h30, e sábado, 4, a partir das 19h. A entrada é gratuita.

6. Sertanejo e pagode no jardim

O sábado, 5, no Container Garden Bar, no São Pedro, terá música ao vivo a partir das 17h, com Uzeabuze e Renato Silva. O serviço de bar inicia às 15h. Reservas e informações através do WhatsApp 47 99623-3891.

