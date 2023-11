Editorial: O santo e o profano

Nesta semana tivemos duas datas comemorativas que, ao mesmo tempo em que se assemelham em certos aspectos, também são antagônicas. Na quarta-feira, foi celebrado o Dia de Todos os Santos, popularmente conhecido como Halloween ou Dia das Bruxas. Já nesta quinta-feira foi o Dia de Finados, que inclusive é feriado nacional.

O Halloween é uma celebração importada, popular nos Estados Unidos, mas que tem sua origem no Reino Unido, especificamente na Irlanda, a partir de um festival celta chamado Samhain. Esse festival comemorava o fim do verão, o começo do ano novo celta e as colheitas.

A festa é considerada pagã pela igreja, tendo em vista que sua simbologia remete a uma espécie de flerte com a morte e com o mal na terra.

Essa cultura começou a ser implantada no Brasil e principalmente na nossa região com a vinda de algumas escolas de inglês, as quais, para promover as aulas, turbinar os conteúdos e chamar atenção para os seus serviços, trouxeram essa tradição para cá.

Boa parte da população brasileira considera mais atraente importar e aderir a uma cultura americana do que referenciar e fortalecer as nossas tradições locais

Com isso, as fantasias remetendo a bruxas, monstros, fantasmas e outros se tornaram comuns em todo 31 de outubro, assim como a popular frase “doces ou travessuras” tornou-se conhecida das crianças brasileiras.

O que nasceu como uma ação de marketing, no entanto, conquistou adeptos e capilaridade na população brusquense. Festas de Halloween, campanhas de comércios e decoração temática das lojas já estão espalhadas pela cidade. A cultura importada começa a ocupar cada vez mais espaço e ganhar corpo em vários segmentos da sociedade.

A tradição do Dia de Finados, por sua vez, ao longo das décadas, motivou milhares de pessoas a irem aos cemitérios, limpar e ornamentar os túmulos e relembrar seus entes queridos. Era um dia especial para reencontrar parentes distantes e reverenciar a memória dos que já partiram, um verdadeiro ato social compartilhado por todas as famílias.

Mas essa tradição, com o tempo, perdeu força e adesão. Atualmente, nem todos têm a disposição necessária para participar dos processos, ir até os túmulos dos parentes, fazer a limpeza e os reparos e prestar as homenagens no dia 2 de novembro. O conforto das telas tem afastado as pessoas dos encontros sociais.

O que se percebe então, é uma lógica inversa, o crescimento do halloween e a queda da popularidade da tradição do Dia de Finados. Mesmo que haja movimento nos cemitérios, é uma tradição que está, com o tempo, diminuindo consideravelmente na cidade.

Por fim, não é demais afirmar que, infelizmente, dentro de uma cultura baseada no chamado complexo de vira-latas, boa parte da população brasileira considera mais atraente importar e aderir a uma cultura americana do que referenciar e fortalecer as nossas tradições locais.