Casa pega fogo e homem é encontrado morto, em Palhoça

Uma casa foi atingida por um incêndio na noite desta segunda-feira, 10, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Um homem, proprietário da casa, foi encontrado morto pelos bombeiros dentro do imóvel. A idade da vítima não foi divulgada.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas na ocorrência. A situação aconteceu no bairro Barra do Aririú. Tratava-se de uma residência de alvenaria, de aproximadamente 80 metros quadrados.

No relatório da ocorrência, os bombeiros informaram que a casa foi totalmente tomada pelas chamas. Foi necessário a entrada forçada no local. Após o controle das chamas, o local foi isolado e as polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas.

Assista agora mesmo!

Além do bergamasco: dialeto da região do Tirol, na Itália, ainda é falado em Botuverá: