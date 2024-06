Centenário do convento

Sim, o Convento Sagrado Coração fez dia 3 de junho passado cem anos de vida. Um centenário. Não a casa em si, essa não é mais a original, mas a Comunidade dos Religiosos da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Congregação religiosa fundada pelo P. Leão João Dehon, na cidade de Saint Quentin, norte de França, em 1887. Padre Dehon, como é mais conhecido, esteve em Brusque em 1906. Hospedou-se na casa paroquial da paróquia de Brusque. Foi aqui mesmo que afirmou que Brusque seria a “Notre Maison”, a nossa Casa, como que profetizando que seria aqui o início e a base dos trabalhos apostólicos da Congregação, no Brasil.

De fato, não foi possível, naquele momento histórico, concretizar o desejo do P. Dehon. Não havia recursos materiais para isso. Mas a ideia não morreu. E foi efetivada com a criação do Colégio Coração de Jesus pelo P. Germano Brandt scj, pároco da Paróquia São Luis Gonzaga. Colégio localizado, no mesmo terreno onde, hoje, está situado o Convento Sagrado Coração de Jesus. Na época uma bela colina bem arborizada, formando um belo postal fotográfico.

Em 1924, foi acolhida, nesta casa, a primeira turma de seminaristas pré-adolescente e adolescentes que desejavam ser padres. Assim, iniciou-se o primeiro seminário denominado Seminário Menor. Em 1932, este seminário Menor foi transferido para Corupá, SC. Na casa de Brusque em 1932, começou a funcionar o Noviciado, outro estágio da formação de um padre-religioso.

Em 1933, teve início o Primeiro Curso Superior de Filosofia de Santa Catarina, cuja primeira aula, foi ministrada pelo fundador do Curso de Filosofia, P. Dr. Roberto Bramsipe. Este estudou em várias Universidades europeias e, depois de conseguir o doutorado em Filosofia, veio para o Brasil para dar sua colaboração. A partir daí o curso de Filosofia passou por várias etapas até fazer parte da Fundação Educacional de Brusque (Febe), depois Unifebe. Extinto esse Curso de Filosofia, teve sua sequência no Curso Seminarístico São Luiz da Congregação, até ser reconhecido pelo MEC, como Faculdade São Luiz. Todo esse tempo o Curso sempre contou com a presença e atuação dos Padres Professores do Convento Sagrado Coração de Jesus.

Por aqui, passaram muitos que auxiliaram a construir a história de nossa Província do Sul do Brasil; outros ajudaram a construir a História da Igreja em Santa Catarina, no Brasil e no mundo; outros ainda, foram participantes ativos na construção da Cultura na e da cidade, no Estado de Santa Catarina e no país, nas atividades religiosas, educacionais, políticas, econômicas, culturais de todos os matizes…

O Convento SCJ foi sempre uma referência e uma presença nas áreas da espiritualidade, da educação, da pastoral, na formação do clero. Até mesmo no âmbito esportivo. Não só na cidade de Brusque, mas em toda a Região, sobretudo, do Vale do Itajaí Mirim e adjacências.

Saliento também que, aqui, também passaram muitos que depois se tornaram bispos, arcebispos e até cardeal. É bom lembrar também que, no Convento SCJ passaram os que ajudaram a fazer a História de nossa Província, como Provinciais, Conselheiros e também contribuíram no exercício do Governo Geral da Congregação.

Outro marco sempre presente do Convento SCJ foi a acolhida que sempre teve do povo brusquense e da Região. Muitos foram os que auxiliaram na manutenção dessa obra ao longo desses cem anos. Sempre teve pessoas generosas que olharam, com carinho e amor, o que aqui acontecia e se tornaram benfeitores. São parte significativa dessa história. Essa tradição continua até hoje e somos gratos todos nós que por aqui passamos.