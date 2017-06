Casal brusquense se perde no morro do Spitzkopf, em Guabiruba

Um casal, possivelmente de Brusque, encontra-se desaparecido desde o fim da tarde desta quinta-feira, 15, no morro do Spitzkopf, na localidade de Lorena, em Guabiruba. A mulher entrou em contato com o Corpo de Bombeiros antes de escurecer, afirmando que tinham se perdido. Ela se identificou com o nome de Daniela e seu companheiro seria Ivan.

No pedido de socorro, a mulher informou que havia deixado um veículo na estrada e entrado nas trilhas. O automóvel, um Escort com placas de Brusque, foi localizado. Um morador do local afirmou que viu o casal iniciando a aventura por volta das 15h30 e ainda avisou que já era tarde para aquele passeio, sem os recursos necessários.

Por volta das 19h45 um bombeiro voluntário e o morador, que conhece bem as trilhas na região, fizeram uma incursão na mata por mais de uma hora. Eles chegaram a ouvir vozes, foram até próximo ao topo do morro, mas não localizaram o casal e as buscas foram suspensas, devendo ser retomadas na manhã desta sexta-feira, 16, pois o trabalho depende de claridade.