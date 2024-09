Casal de Brusque conclui meta de visitar todos os 295 municípios de Santa Catarina após quatro anos de viagens

Em uma jornada repleta de descobertas e com o objetivo de conhecer todos os 295 municípios de Santa Catarina, o casal Eduardo Serpa e Maria Paula Huppes Serpa, moradores de Brusque, completou essa missão no dia 8 de setembro deste ano. A bordo de um Fiat Mobi, eles começaram a aventura em maio de 2020 e, após mais de 15 mil quilômetros percorridos e quatro anos de viagens, cumpriram o objetivo.

Questionado, o casal afirma que não queria apenas passar pelas cidades, mas fazer questão de conhecê-las de perto.

“Entramos em todas as cidades, vamos até o centro e, sempre que há um ponto turístico interessante, fazemos questão de visitá-lo”, explicou Eduardo.

Cada um dos 295 municípios visitados foi registrado com uma fotografia, seja em frente a um ponto turístico, praça, portal ou na prefeitura local.

Começo da jornada

A ideia de explorar Santa Catarina surgiu em um dos momentos mais desafiadores dos últimos anos: a pandemia da Covid-19. Com as restrições de mobilidade e o isolamento social, o casal sentiu a necessidade de sair de casa e, ao mesmo tempo, se manter seguro.

“Naquele momento, não podíamos sair de casa nem aglomerar em espaços públicos. Entediados, decidimos dar uma volta de carro. Fomos até Bombinhas e, mesmo sem poder sair do carro, curtimos o visual lindo daquela cidade. Depois, seguimos para São Francisco do Sul e passamos por várias cidades do norte do estado. Foi aí que começamos a ‘colecionar’ destinos catarinenses”.

Mesmo com compromissos de trabalho autônomo e o cuidado com seus animais de estimação, os dois encontraram tempo para realizar as viagens, que, em geral, duravam até quatro dias e ocorriam durante a semana, quando o movimento turístico é mais tranquilo.

Lugares inesquecíveis

Durante a longa jornada, o casal diz ter conhecido os mais variados pontos turísticos do estado, desde os destinos mais populares, como o Complexo Madre Paulina em Nova Trento e o Parque Beto Carrero em Penha, até atrações menos conhecidas.

Os dois destacaram cidades que se tornaram inesquecíveis, como Praia Grande, onde fizeram um passeio de balão, Governador Celso Ramos, onde visitaram a Ilha de Anhatomirim, e Urubici, com seu conhecido Jardim Secreto.

“Vale dizer que também fomos surpreendidos por destinos menos conhecidos que se revelaram grandes descobertas, como o Castelo Britânico em Cocal do Sul, a Gôndola Lucille em Nova Veneza, e a Fluss Haus, uma charmosa casa de chá em São Martinho”.

Segundo Eduardo, as belezas naturais também impressionaram, como a Cascata da Barrinha e o Mirante da Serra do Rio do Rastro em Bom Jardim da Serra, as Dunas do Roncador em Garopaba e as Pirâmides Sagradas em Grão-Pará.

Aprendizados

Mais do que uma lista de cidades visitadas, Eduardo explica que a experiência trouxe importantes reflexões para os dois. Ele destaca que a jornada os ensinou a valorizar o próprio estado e perceber que é possível conhecer lugares lindos sem precisar gastar muito dinheiro.

“Viagens para o Nordeste ou para a Europa, por exemplo, são muito caras. Descobrimos que podemos viajar, passear e conhecer lugares incríveis aqui perto, valorizando Santa Catarina”.

Ao longo dos quatro anos, a filha do casal, Beatriz Serpa, também acompanhou os pais em algumas dessas aventuras, embora, por conta dos estudos universitários, não tenha conseguido participar de todas.

“Cada cidade tem sua peculiaridade, e sempre encontramos algo novo e surpreendente. Sobre o futuro, temos planos de começar a visitar pontos turísticos no Rio Grande do Sul e no Paraná, além de retornar aos locais de que mais gostamos em Santa Catarina” conclui o brusquense.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: