Senadores de SC cobram presidente do Senado para pautar impeachment de Alexandre de Moraes

Cruzada

Os três senadores de SC (Esperidião Amin, Jorge Seif e Beto Martins) tem sinalizado que não darão trégua ao teatral, liso e acovardado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até ele não pautar o impeachment do ministro “supremo” Alexandre de Moraes. Detalhe: nenhum dos três senadores tem processos tramitando na lamentavelmente desacreditada corte.

É alvo

Dos 152 deputados federais que assinaram o último pedido de impeachment contra o ministro “supremo” Alexandre de Moraes, apresentado há uma semana, 10 são alvos de inquéritos comandados pelo próprio ministro. Todos do PL. E dentre eles o catarinense Zé Trovão.

Dirigir alcoolizado

O portal da Câmara dos Deputados registra o início de tramitação do projeto de lei 2567/24, do deputado Valdir Cobalchini (MDB-SC), que altera o Código de Trânsito Brasileiro para aumentar as penas dos crimes praticados sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, e do delito relacionado ao tráfego incompatível com a segurança da via. A maior passa a ser de reclusão de 5 a 18 anos e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir. Hoje é de 5 a 8 anos.

Força petista

No Estado mais bolsonarista do Brasil, o PT tem sua expressão, sim. Tanto que com o então candidato a governador, Décio Lima, obteve 29,31% dos votos válidos (1,23 milhão) no segundo turno de 2022. Isto deu e dá respaldo para comparecer com máxima força no pleito municipal deste ano. Terá 107 candidatos a prefeito, 112 a vice e 1.448 a vereador.

Vandalismo

Imagens recentes mostram vandalismo e pichação em vários centros de ensino da UFSC, no seu campus de Florianópolis. Crime que pode ter seus dias contados se for adiante e virar lei projeto em tramite na Câmara dos Deputados que responsabiliza penalmente reitores que deixarem de tomar providências diante de tais atos.

Mirante

Mais uma vez, de trocentas nos últimos 30 anos pelo menos, vem a promessa oficial do governo estadual de obras no magnífico mirante da Serra do Rio do Rastro, com a concessão, ainda este ano, para exploração turística no ponto alto da icônica rodovia SC-390. A promessa é de “uma revolução” no atual espaço.

Luto

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Herneus João De Nadal, sintetizou, em nota, ontem, o sentimento diante do falecimento, domingo à noite, do conselheiro aposentado e ex-presidente, Salomão Ribas Junior: “Foi um intelectual brilhante e uma personalidade que trazia, na extrema competência e na cordialidade, duas de suas principais marcas. À frente da Corte de Contas catarinense implantou uma gestão dinâmica e inovadora, ajudando a colocá-la como referência no sistema de contas brasileiro e, até mesmo, no exterior”.

Fica e cai

Estatísticas na mídia esportiva nacional estão sendo publicadas sobre quem fica e quem cai na Série A do futebol brasileiro. Na parte de cima da tabela, o Botafogo agora tem 54,5% de chances de ser campeão, tendo o Fortaleza como o mais próximo, com 19,5%. No lado oposto e no que interessa ao futebol de SC, o Criciúma tem agora 29,1% de possibilidade de ser rebaixado para a Série B, mesmo com o vareio de 5 a 0 do Palmeiras no domingo.

Imponência

Concebido para ser um dos residenciais “mais imponentes” do mundo, a construtora FG Empreendimentos, de Balneário Camboriú, anunciou ontem o lançamento do Senna Tower, inspirado na trajetória do falecido astro da velocidade. Seu conceito é assinado pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto. Terá 228 unidades, das quais 18 mansões suspensas de 420 a 563 m², 204 apartamentos de até 400 m², quatro coberturas duplex de 600 m² e duas mega coberturas triplex de 903 m². O investimento aproximado é de R$ 3 bilhões. O lançamento está previsto para o último trimestre de 2024.

História real

Explica-se o motivo do cineasta David Schurmann não integrar a nova expedição da família de navegadores, pelo litoral brasileiro, iniciada semana passada, em Florianópolis. Está todo envolvido na estreia do filme, “Meu amigo pinguim”, do qual é seu diretor, estrelado pelo ator francês Jean Reno e inspirado na história real de João Pereira de Souza, um pescador brasileiro que, em 2011, salvou um pinguim-de-magalhães coberto de óleo em Ilha Grande (RJ). Durante sete anos seguidos recebeu a visita do animal.