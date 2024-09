Eleição em Guabiruba: “Nós queremos o atendimento 24 horas”, diz Zirke (PP); veja entrevista

Nome de urna: Zirke (PP)

Candidato a vice: Cledson (PSD)

Coligação: Guabiruba Cada Vez Melhor (PP e PSD)

Número de urna: 11

Idade: 55 anos

Profissão/ocupação: empresário

O candidato Zirke (PP) é o atual prefeito de Guabiruba. Ele concorre à reeleição pela coligação Guabiruba Cada Vez Melhor, formada por PP e PSD. O candidato a vice na chapa de Zirke é Cledson (PSD). Ao jornal O Município, ele falou sobre propostas e ideias para o mandato. Confira abaixo a entrevista.

A construção de um hospital em Guabiruba é um objetivo que dura anos. Caso seja reeleito, pretende tirar esse projeto do papel?

Com certeza. Temos uma preocupação grande, tanto é que, nos próximos dias vamos transferir a associação hospitalar, onde tínhamos a antiga Policlínica. Temos um espaço muito melhor do que o local em que está nossa associação. Nós temos hoje um local em que as pessoas ficam na varanda aguardando atendimento, e lá [no novo espaço] não, pois nós temos uma sala em que as pessoas podem aguardar.

Está sendo finalizada uma concessão em que temos cinco empresas interessadas [em assumir a associação hospitalar], sendo três de Brusque: Imigrantes, Azambuja e Dom Joaquim. Nós queremos o atendimento 24 horas.

Já ampliamos o horário, que agora é das 6h à meia-noite, e isso ajudou muito. A partir das 6h já tem médico atendendo. Percebemos que, passando por lá diariamente, não há mais filas, porque estendemos o horário. A partir do momento que a empresa vencer, será 24 horas, com internação.

A reforma da escola João Boos é a obra mais cobrada pela população atualmente. A realização da reforma depende do governo do estado. Como pretende atuar para cobrar a realização da obra?

Realmente, a escola é estadual, mas os alunos são guabirubenses. Quem transporta esses alunos é o município (prefeitura). Temos um convênio com o estado e quem faz esse transporte para o João Boos e para o colégio Carlos Maffezzolli é o município. Nós sempre estivemos e vamos continuar sendo parceiros, independente do [governo que estiver no] estado.

O município não tem como colocar recursos, pois é do estado, mas a cobrança tem que existir por parte da administração municipal. Nós temos que cobrar. Conheço o proprietário da empresa que hoje faz a reforma. É a empresa que fez a nossa nova escola Ervin Schumacher, no Lageado.

Eu falei para o governador, quando tive a oportunidade de encontrá-lo em Brusque: “governador, agora só depende do senhor, porque a empresa é boa”. Inclusive, está bem adiantada a reforma. Ninguém pode [estudar] dentro de um ginásio de esportes, como estava acontecendo.

Guabiruba foi vista por muitos anos como cidade-dormitório, enquanto as pessoas que residiam trabalhavam em Brusque. Com o passar do tempo, as empresas se instalaram na cidade e hoje o município já não tem mais esse status. Como trabalhar para garantir que a cidade tenha ainda mais investimentos e geração de empregos?

Precisamos, primeiro, de um novo acesso Guabiruba-Brusque, pelo novo acesso da rua Nicolau Schaefer, saindo na Varginha, para que novos investidores venham investir na nossa cidade. Precisamos também arrumar mais áreas industriais.

Quantos funcionários que trabalhavam em Brusque e hoje são empresários em Guabiruba? Recebo semanalmente pessoas de outras cidades querendo investir em nossa cidade, porque vê uma cidade empreendedora, organizada e isso atrai pessoas de outras cidades ou outros estados querendo investir na nossa cidade.

O senhor prometeu realizar a Festa da Integração no parque municipal em 2023 e 2024. No entanto, a festa ainda não aconteceu neste espaço que a prefeitura tanto investiu. Como justificar ao eleitor a demora para entregar esse espaço definitivamente à comunidade?

Eu tive a humildade de dizer que, neste ano, continuaríamos [com a festa] no Aymoré de novo. Tínhamos obras mais necessárias que prometemos e está sendo cumprido. Quero deixar muito bem claro a vontade que temos de levar [a festa] para dentro do parque.

Temos hoje um local muito bom, que é [na comunidade] São Cristóvão. É excelente. Mas, nossa festa se tornou muito grande para ser feita no São Cristóvão. Por isso, temos que levá-la para dentro do parque, que é um local nosso. Pode ter certeza que, se fomos reeleitos, a festa será dentro do parque municipal em razão da quantidade de pessoas que prestigiaram a festa neste ano.

Vereadores da sua própria base de apoio questionaram a falta de diálogo entre o governo e a Câmara. Além disso, a relação entre o senhor e o seu partido, o PP, sempre foi estremecida. Caso seja reeleito, como pretende melhorar o diálogo com seus apoiadores?

Talvez faltou [diálogo], mas é um jeito meu. Talvez, poderia ter chamado mais vezes [para dialogar], mas muitas decisões que foram tomadas, qualquer compra de terreno ou qualquer coisa que o município estava fazendo, eu comunicava os vereadores. Muitas vezes eles foram chamados na prefeitura para que tivessem ciência. Temos um grupo de WhatsApp e diariamente colocamos aquilo que estamos fazendo.

Isso faz parte. Observamos só a oposição fazer isso, mas acabamos vendo o grupo de situação (apoiadores do governo) também. Às vezes, uma ideia que o prefeito tem não é aquilo que o vereador queria, mas nada que estremeceu o partido. Muito pelo contrário. Temos total apoio do PP e dos vereadores nessa campanha. Viram que poderia faltar diálogo, mas que sempre se fez as coisas com muita transparência e muita responsabilidade.

No seu plano de governo, não há nenhuma proposta para as áreas de saúde e educação. O que justifica isso?

Na verdade, nosso plano de governo está sendo feito e lançado agora. Usamos isso para registrar o nosso plano de governo. Mas, pelo contrário. Vamos construir um novo posto de saúde no Centro, na rua Paulo Kormann. Ampliamos o posto de saúde do Lageado Baixo.

Colocamos dois médicos no Lageado Baixo, Guabiruba Sul, São Pedro e Aymoré, pois sabemos que são bairros que estão crescendo e a demanda também cresce. Queremos fazer também um dia específico para o Lageado Alto.

Para educação, queremos melhorar ainda mais. Quando falo em tirar a Secretaria de Obras da rua Paulo Kormann é porque nós vamos levá-la para a rua Pedro Keller, na travessa Aymoré-Guabiruba Sul. Este espaço queremos deixar para podermos ampliar a escola Arthur Wippel e a construção da Secretaria de Educação. Lá será também a nova creche.

O senhor propõe, em seu plano de governo, a abertura de um canal extravasor. Como o senhor pretende executar essa obra e em qual local? Seguirá o mesmo modelo da Beira Rio de Brusque?

Uma já iniciamos, entrando na rua Paulo Keller, pelo lado direito para quem vai ao Aymoré, ligando essa Beira Rio à rua Guilherme Riffel. Sabemos da importância, além do canal extravasor, para eliminarmos algumas pontes.

Temos mais duas [ruas Beira Rio] que vão entrar no plano de governo, no Guabiruba Sul, próximo ao local em que capta água da Guabiruba Saneamento, ligando à rua Alberto Voss.

A terceira seria a Beira Rio nos fundos do mercado Archer, entrando próximo à Câmara de Vereadores e levando até próximo ao local em que era a antiga Mc’Jo. Queremos que as pessoas possam ter também um local melhor para caminhar e pedalar.

O PP está no poder em Guabiruba desde 2013, ou seja, há pessoas que estão em cargos na prefeitura há muitos anos. Como o senhor pretende realizar a gestão de pessoas com servidores que há tanto tempo estão lotados nos mesmos cargos e também garantir uma renovação nos trabalhos em um eventual segundo mandato?

O meu compromisso com esse governo e com essas pessoas vai até dia 31 de dezembro. Aquilo que realmente pode continuar será avaliado, não só pelo prefeito, pelo Zirke e Cled, mas também junto com os vereadores. Vamos dar três meses para aqueles que têm condições de continuar para que mostre que consegue fazer mais.

Pelo o tempo em que está [no cargo], às vezes a pessoa fica um pouco acomodada. Agora, eu tenho um compromisso com aqueles que vão continuar [no governo]: fazer melhor e mais com menos.

Recado do candidato ao eleitor

Quero dizer aos eleitores de Guabiruba: por tudo que já foi feito nesses 12 anos, oito como vice e agora como prefeito, e pela transparência que esse governo tem cuidando do dinheiro do cidadão guabirubense, são motivos da continuidade do Zirke e do Cled. As pessoas quando votam esperam o retorno disso tudo.

Eu tenho certeza que estamos no caminho certo. São 12 anos e nunca se escutou nada [de errado] da administração municipal, nem de Matias e Zirke e nem de Zirke e Cled. Esse é um dos maiores motivos da continuidade. Guabiruba está sendo conhecida pela boa administração, pela boa legislação com os vereadores, e é isso que queremos continuar fazendo.

