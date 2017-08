Casal é julgado por tentativa de homicídio, em Brusque

O casal Renato Lacerda e Carla Suelem Souza Maia foram julgados na sexta-feira, 18, pelo crime de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O crime cometido pelos dois ocorreu no dia 7 de janeiro de 2016, contra Aldenir de Vargas Lucero.

Lacerda foi condenado a oito anos em regime fechado pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Já Carla cumprirá a pena de dois anos, em regime aberto, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

A Lacera foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o recolhido na Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque. E para Carla foi concedido o direito de recorrer em liberdade, e expedido o alvará de soltura.

Na data do crime, por desentendimentos anteriores, o casal avistou Lucero transitando com a motocicleta por uma rua da cidade. Neste momento, Lacerda fez cinco disparos em direção à vítima, lhe acertando três tiros. Mesmo baleado, Lucero conseguiu correr e se esconder em uma construção nas proximidades.

Antes do crime, o condenado adquiriu um revólver, marca Taurus, e escondeu até a data do crime. No dia 14 de março daquele ano, a arma foi encontrada em poder de Carla.