Caso da venda de lanches em escola de Brusque motiva cobranças à Secretaria de Educação

Cobrança de providências

Documento obtido por O Município mostra que o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) já estava de olho nas irregularidades relativas à merenda escolar praticadas na escola municipal João Hassmann, tema que foi trazido à tona na semana passada, pelos vereadores Paulo Sestrem (PRP) e Leonardo Schmitz (DEM), os quais flagraram a venda de pipoca e refrigerante no educandário, o que é expressamente proibido no estado de Santa Catarina.

Algumas semanas atrás

O documento a qual O Município teve acesso é uma notificação feita semanas atrás, no dia 14 de agosto, pelo CAE ao secretário de Educação, José Zancanaro, pedindo providências sobre o tema. O conselho informa no documento, ainda, que o caso foi mais sério do que se pensava, pois em um dia de julho não foi oferecida a merenda aos alunos, apenas foi lhes dada a opção de compra do lanche irregularmente vendido. Diante disso, o conselho indagou como ficaram as crianças que, por falta de recursos, não puderam comprar o lanche.

Shopping em Brusque

O jornal O Município consultou o Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) sobre o processo do Brusque Shopping, anunciado pela Sacs Consult, de São Paulo. O projeto encontra-se em análise pelo Ibplan, Fundema e demais órgãos responsáveis, segundo a prefeitura. O Estudo de Impacto de Vizinhança, que analisa a capacidade de suporte ao impacto urbano e ambiental gerado no local da implantação, foi analisado pelos órgãos competentes e encaminhado ao Comcidade. Neste momento, está em fase de negociação das medidas compensatórias e mitigadoras com a empresa.

Processo parado

Sérgio Manzalli, sócio da Sacs Consult, diz que o processo está parado neste momento no Comcidade. Mas a empresa trabalha na análise do que deverá ser feito. Segundo ele, o negócio não foi inviabilizado e ainda está nos planos. Ainda conforme Manzalli, na primeira quinzena de setembro ele deverá ter uma reunião sobre o shopping com a prefeitura. O Comcidade é um concelho formado por representantes de diversas entidades, e quem cabe avalizar ou não empreendimentos que provocarão mudanças na estrutura urbana do município.

Sem desfile

Segundo informa a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Brusque, não está no planejamento da Secretaria de Educação realizar o desfile no dia 7 de setembro, no Centro, quando é comemorada a Independência do Brasil. Ainda segundo a prefeitura, algumas escolas farão atividades cívicas em suas comunidades. Esta semana deve ser divulgada a relação dos educandários e a programação.

Parceria do OSBr

O Observatório Social de Brusque e a empresa DeltaCem Telemetria de Negócios assinaram na última semana um termo de cooperação que visa aprimorar e consolidar as atividades da entidade. De acordo com o diretor-executivo, Evandro Gevaerd, o OSBr busca a profissionalização de suas ações e tem como meta consolidar o trabalho de monitoramento da gestão e gasto público. A empresa que atua com consultoria e telemetria de negócios vai auxiliar de forma voluntária o OSBr a reestruturar seus processos, planejamento e ações.

Novas visitas

A comissão especial criada pelo Legislativo com o objetivo de investigar e esclarecer situações pertinentes aos Sistema Municipal de Saúde realizou novas atividades fiscalizatórias em agosto. No dia 14, os membros da comissão retornaram à Policlínica para averiguar o funcionamento da Clínica da Mulher, do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, repartições que operam todas no mesmo prédio, localizado na Praça da Cidadania. Em oportunidade anterior, os parlamentares estiveram no local a fim de checar questões administrativas.

Sem agendamento

Ainda este mês, a comissão visitou o Hospital e Maternidade Dom Joaquim, dia 16, novamente a Policlínica e o Hospital de Azambuja, onde os vereadores chegaram sem prévio agendamento, para verificar a regularidade dos plantões médicos, na noite do dia 22, e, por fim, a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dia 23. Integram a comissão Celso Emydio da Silva (DEM), presidente, Ana Helena Boos (PP), vice-presidente, Ademilson Gamba (PSB), Paulo Sestrem (PRP) e Rogério dos Santos (PSD), relator.

Ação do Lar Menino Deus

O Lar Menino Deus de Brusque, em parceria com o Samae, lançou uma nova campanha com o objetivo de arrecadar recursos para a instituição, por meio de doações feitas pela fatura de água do Samae. Um folder explicando a campanha será entregue nas casas, junto à fatura. O material foi custeado pela Ótica Moderna, Vale Transfer, Shautos e Uvel. Para colaborar basta entrar em contato com o Lar pelo site www.larmeninodeus.org ou pelo telefone 3355-0727 e WhatsApp 99142-5082.

Audiência pública

A Prefeitura de Guabiruba realiza nesta segunda-feira, 28, a partir das 10h45, a audiência pública para tratar do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2018-2021 e sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o ano de 2018. O encontro será no salão nobre da prefeitura, às 10h45. Todos os moradores de Guabiruba estão convidados a participar da audiência.