O Campeonato Catarinense tem nova fórmula, com menos jogos e sem quartas de final em 2025. O formato foi aprovado pelos clubes no conselho técnico realizado na tarde desta terça-feira, 19, na sede da Federação Catarinense de Futebol (FCF), em Balneário Camboriú. É a primeira vez desde 2021 que são feitas alterações neste sentido.

A data prevista para o início da competição é 18 de janeiro. Os 12 clubes se enfrentam na primeira fase em turno único. Caem à Série B estadual os dois últimos. Os quatro melhores passam às semifinais, em jogo único com mando de campo da equipe de melhor campanha. A final será disputada em ida e volta. Os finalistas terão, no máximo, 14 partidas no campeonato.

Não haverá mais disputas de pênaltis. A vantagem do empate será para os times com melhor campanha.

São três datas a menos em relação ao campeonato como vinha sendo disputado desde 2021. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estipulou o calendário de 2025 com 16 datas para os estaduais, de 12 de janeiro a 26 de março.

A principal diferença para a fórmula anterior está na extinção das quartas de final. Em 2021, 2022, 2023 e 2024, os oito melhores passavam às quartas de final. Confrontos de ida e volta eram feitos até a final. Desta forma, um time podia ter 17 jogos no máximo, caso chegasse à grande decisão.

Clubes participantes

Avaí

Barra

Brusque

Caravaggio

Chapecoense

Concórdia

Criciúma

Figueirense

Hercílio Luz

Joinville

Marcílio Dias

Santa Catarina

Brusque no Catarinense

O Brusque é o atual vice-campeão. Esteve nas últimas três finais, vencendo a de 2022 e perdendo as de 2023 e 2024. Também foi campeão em 1992 e vice-campeão em 2020. Outras campanhas de destaque são os terceiros lugares obtidos em 1998 e 2021 e as quartas colocações de 1988 e 2017.

